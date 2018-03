El BCRA cedió al Tesoro utilidades por $ 30.000 millones durante marzo

Según los datos del Banco Central al 31 de marzo, la entidad monetaria emitió

$ 30.376 millones para el Tesoro en el tercer mes del año, a diferencia de su comportamiento en el primer bimestre cuando el sector público resultó contractivo en $ 7.813 millones.

En marzo, el BCRA emitió

$ 10.300 millones en adelantos transitorios, $ 30.176 millones por transferencias de utilidades, que fueron compensados en $ 10.101 millones por operaciones cambiarias.

Liquidan más divisas

La liquidación semanal de divisas del sector exportador alcanzó u$s 334,12 millones entre el 28 de marzo y el 1 de abril, un 20% más que la semana anterior y un 12,26% menos que en la misma semana del año pasado.Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, el monto liquidado respecto a la semana anterior fue de u$s 57 millones adicionales.Desde comienzos de año hasta el 1 de abril la liquidación de granos ascendió a u$s 5900 millones, un 73,21% más que en similar lapso de 2015.A principios de marzo, los agroexportadores se comprometieron con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a liquidar u$s 7000 millones entre ese mes y mayo. Esto significaría liquidar a un promedio de u$s 540 millones por semana durante tres meses, aunque en las cinco primeras semanas del año el valor estuvo por debajo, ya que con u$s 1833 millones ingresados, representó u$s 366,6 millones semanales.De esta manera, los agropexportadores liquidaron 26,2% y de los u$s 5167 millones que restan deberá ingresar a un promedio semanal de u$s 646 millones.