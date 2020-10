El BCRA apuntó contra los prestadores de crédito no financiero

El Banco Central (BCRA) apuntó este jueves contra los proveedores no financieros de crédito luego de detectar que más de la mitad de las fintechs perciben un Costo Financiero Total (CFT) superior al 400% anual. Es por ello que, tras su habitual reunión semanal, el Directorio de la autoridad monetaria estableció que deberán cumplir con los términos de la Ley de Entidades Financieras en lo que respecta a la protección al usuario de servicios financieros.

Complementariamente, deberán cumplir normas sobre publicidad y transparencia en materia de tasas de interés, la comunicación por medios electrónicos y los regímenes informativos de transparencia y reclamos.

Son empresas que, sin ser entidades financieras, realizan –como actividad principal o accesoria– oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones alcanzadas a personas (humanas y jurídicas) tanto para la compra de bienes y/o servicios como sin destino específico.

Comprenden, entre otros, a las fintech de crédito, las empresas emisoras de tarjetas de crédito por las financiaciones que no se rigen por la Ley de Tarjetas de Crédito, y las empresas de venta de electrodomésticos que ofrecen financiaciones.

Todas ellas deberán inscribirse en el “Registro de otros proveedores no financieros de crédito” cuando superen los $ 10 millones de financiaciones otorgadas. Dicha inscripción será obligatoria, soliciten o no asistencia crediticia a entidades financieras. Se ha previsto una entrada en vigencia gradual de los requisitos incorporados hat5a marzo de 2021.

Según un relevamiento del BCRA, alrededor de cuatro millones de personas accedieron a financiaciones con los otros proveedores no financieros de crédito, equivalente a entre el 10% y 11% de la población adulta del país, a 19% de la PEA, y a 30% del total de deudores del sistema financiero.

Otro relevamiento constató que el 77% de las fintechs de préstamos cobran de sus clientes un Costo Financiero Total (CFT) que supera, como mínimo, el 150% anual, mientras que más de la mitad de las fintechs percibe un CFT por arriba de 400% anual.

En este sentido, el Directorio del BCRA decidió extender el reconocimiento de los derechos a los usuarios de servicios financieros en materia de protección, de transparencia de las condiciones crediticias, publicidad, difusión y reclamos, no sólo a usuarios que acceden a créditos de las entidades financieras y de tarjetas de crédito no bancarias, sino además a quienes acceden a créditos de los “otros proveedores no financieros de crédito”. Pone a los sujetos de crédito en pie de igualdad de derechos en materia de protección al usuario

Fernando Bosch, especialista en regulación fintech, atribuye las altas tasas a que la mora es cada vez más alta: “Las fintech son mucho más accesibles y ágiles para cualquier persona que un banco, ya que piden muy pocos requisitos, sus cuentas se abren fácilmente desde una app en el celular, y en el mismo día ya se puede operar. Así como se cubren menos del riesgo de mora, dan muchas facilidades para que cualquier consumidor necesitado de dinero acuda a ellas sin más documento que su DNI”.

Cuenta que las fintech sacan un Veraz y con eso ya prestan dinero, sabiendo que la ecuación da por el mayor volumen, aunque crezca la mora: “Es la típica situación de la economía más informal. Es fundamental la protección al usuario, aunque como casi todas son bastante nuevas, en general cuidan al cliente para lograr el efecto multiplicador del buen trato”.

En eso se diferencian un poco de lo que sucede con los préstamos de la economía informal, que saben que por estar en la ilegalidad no los van a denunciar, como si lo harían con las fintech, porque el riesgo de fraude siempre existe aunque hoy es algo lejano en este ecosistema.