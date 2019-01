El BCRA anunció que comprará dólares y la divisa se despertó

El dolar mayorista abrió la semana con una suba de casi 30 centavos, lo que le permitió recuperar el terreno de los $ 37.

Entre los grandes jugadores la divisa vale $37,18, muy por encima del cierre del viernes de $ 36,90.

En el Banco Nacion el billete se vende a $ 38,10.

El anuncio de una nueva licitación del Banco Central (BCRA), la tercera subasta consecutiva, hizo que el precio del dólar se recalentara.

A diferencia de ruedas anteriores, el monto será más alto, u$s 50 millones, y el aviso llegó una hora y media antes de la licitación.

"El jueves y viernes el anuncio fue con 3 minutos de anticipación. Hoy cerca de las 10:30 dijo que a las 12 licitaba los u$s 50 millones", dijo una fuente del mercado en off the récord. En sintonía, detalló: "La semana pasada pidió 20 y le dieron 20; pidió 40 y le dieron 40".

Por su parte, Claudio García, operador de Oubiña Cambios, comentó: "La sensación es que por el anuncio, que fue más temprano, no se animaron a vender tan fuerte como otros días. Habrá que esperar para ver si le dan todo o cómo reacciona el mercado".

La divisa comenzó la jornada con 55 centavos por debajo de la zona de intervención se espera, con lo que se espera que si la tendencia sigue así, comiencen a bajar las tasas.