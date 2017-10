El 55% de los dólares que llegan del exterior van a inversiones en pesos

Durante septiembre más de la mitad de los dólares que ingresaron al país, fueron a inversiones financieras en pesos. Así se desprende del informe Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios y Balance Cambiario que difundió el Banco Central.

Las inversiones de no residentes registraron ingresos netos por u$s 2.049 millones, como resultado de inversiones de cartera por u$s 1.978 millones y directas por u$s 71 millones, registrando este último el mínimo nivel desde diciembre de 2015.

En el caso de inversiones de cartera de no residentes si bien a priori no es posible identificar el destino que tendrían dichos fondos, sí es posible diferenciar entre aquellos que se mantienen inicialmente en dólares y aquellos que, tras ingresar al país, fueron convertidos inmediatamente a pesos. Dicha diferenciación es útil a la hora de acotar el análisis de los flujos que pueden ser invertidos en el mercado financiero en moneda local.

“En este sentido, en septiembre las inversiones de cartera de no residentes destinadas inicialmente a pesos mostraron ingresos netos por u$s 1.125 millones, posicionándose como el mes con el máximo de ingresos por este concepto en la historia del MULC”, indica el informe.

Con este total, las inversiones de no residentes mostraron un aumento de u$s 1.740 millones respecto al mismo mes del año previo, explicado básicamente por el aumento en las inversiones de cartera.