Efecto tasas: el dólar cayó casi 50 centavos a $ 15,50 sin presión oficial

Las consecuencias de la suba de tasa del Banco Central (BCRA) se siguieron viendo ayer: el dólar perdió 46 centavos en una sola rueda sin necesidad de una intervención oficial.



De esta manera, el dólar se alejó de la barrera psicológica -y aterradora para el gobierno de Mauricio Macri- de los $16. La divisa terminó a $15,20 en terreno mayorista y a $ 15,50 para la venta al público minorista.



Como la estrategia de vender fuerte para evitar la especulación en el mercado de cambios ya estaba dejando de hacer efecto, el Central jugó una carta más arriesgada, el martes decidió pagar 37% la Lebac a 35 días para volver más atractiva la inversión en pesos.



El incremento le permitió abandonar su presencia del lado vendedor sin que esto provocara un avance en el tipo de cambio, todo lo contrario, el BCRA pudo contemplar cómo el dólar iba perdiendo valor sin su intervención constante. La moneda estadounidense perdió 14 centavos, lo que sumado a los 46 de ayer, significó un descenso de 60 centavos en ambos segmentos, dejándola en niveles de una semana atrás.



Cabe aclarar que el condimento adicional de ayer fue un aumento del Call money; la tasa a la que se prestan los bancos a cortísimo plazo llegó al 34%. "La tasa de interés de 37% que pagó el BCRA el martes disparó también la tasa del Call money. Producto de esta nueva estrategia del ente regulador, los bancos tuvieron que hacer un giro en el manejo del capital que utilizan para sus negocios, ya que se desprendieron de dólares de sus posiciones tanto ayer (por el miércoles) como hoy (por ayer), para contar con los pesos necesarios para cobertura", indicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



Es decir que, tal como aseguró el experto, este cambio tasa de interés "fue más fuerte para el mercado" que la intervención del BCRA cuando salió a ofertar los u$s 500 millones. "Resultaba más negocio vender posiciones en dólares que mantener deuda en pesos a este nivel de tasa", resumió Izzo.



El retroceso del dólar no mostró un curso simple. Desde PR Corredores, Gustavo Quintana señaló que los saltos de las cotizaciones fueron de a 10 y 15 centavos en minutos, por lo que "no le daba tiempo de reacción" a los operadores. "Incluso por momentos no había precio en las pantallas del Siopel para comprar la divisa, llegándose a operar sobre el inicio a $ 15,63, para luego hundirse a un mínimo de $15,10, aunque el precio de referencia del BCRA fuera de $ 15,445", detalló la fuente.



Por otro lado, los exportadores prácticamente no participaron de la rueda de ayer, debido a que una caída tan pronunciada en el precio del dólar desalienta la venta de divisas. La ausencia tanto del Central como de los cerealeros se replicó en el volumen del contado, de tan solo u$s 214 millones, cuando tan solo tres ruedas atrás superaba los u$s 500 millones. En futuros, el monto fue de u$s 111 millones, siendo los contratos a marzo los más negociados.

En cuanto a las reservas internacionales, finalizaron en los u$s 28.119 millones.