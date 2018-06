Efecto emergente y subasta: el dólar perdió 37 centavos y se acercó a $ 28

Entre la recategorización de Argentina como emergente, por parte del MSCI, y la llegada de los primeros u$s 7500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar no tuvo otra alternativa más que retroceder.

La baja fue de 37 centavos en el terreno minorista, en promedio las pizarras quedaron a $ 28,19, mientras que en el mercado mayorista se perdieron 26 centavos y cerró a $ 27,50. Cabe remarcar que el volumen convalidó la caída de la cotización: el monto ascendió a u$s 953 millones, el doble que en las ruedas previas.

La noticia del MSCI se conoció el miércoles, por lo que los negocios de cambios ya arrancaron la rueda con euforia de sobra, pero además, los inversores se encontraron con la novedad de que la subasta de los u$s 7500 millones, anunciada por el Tesoro días atrás, se llevaría a cabo durante esa sesión y durante las 74 siguientes, por u$s 100 millones cada una. De hecho, la primera licitación se realizó "a un promedio de $ 27,4009 por dólar y con un valor mínimo ofertado de $ 27,35 por unidad", según informó el Banco Central (BCRA). A diferencia de las subastas de lunes y martes, que fueron después del cierre, de 15 a 15,15 horas, las nuevas licitaciones se hacen a las 13 horas y duran cinco minutos.

Al respecto, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, dijo que "la subasta de dólares efectuada a media rueda por el Banco Central con fondos del Tesoro inyectó mayor liquidez en divisas contribuyendo a diluir la tensión cambiaria que justificó la suba de las semanas anteriores".

La jornada fue muy tranquila, lo aseguraron todos los operadores consultados, sin embargo, esta estrategia no garantiza que la escalada de las últimas semanas del tipo de cambio sea aplacada por completo. Una fuente de la plaza porteña, en off the record, opinó: "Calculo que estará más calmo todo, sí, pero los u$s 100 millones del Central, o del Tesoro, tampoco es que van a alcanzar mucho cuando salgan órdenes grandes de importación. Seguramente sirva para quitar volatilidad, pero de a poco, con la licitación de todos los días a las 13 horas, les van a ir tomando la mano".

En tanto, desde Global Agro Broker subrayaron que al conocerse los resultados de la subasta "algo de demanda residual buscó offer en la rueda hasta $ 27,62", pero aclararon que "apareció oferta financiera que hizo hundir el cierre".

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, detalló que el dólar mayorista abrió a la baja, a $ 27,55, debido a buenas noticias de calificación obtenida por Argentina, algo que cambió el humor de los operadores. "Hubo más calma en la demanda de dólares, un aumento de ofertas de exportadores e inversores, una suba del 6% en el Merval, baja de tasas en el call money y en el mercado secundario de Lebac, y una caída de los futuros de dólares", enumeró Izzo.

Por su parte, Quintana sostuvo que "el cambio en la clasificación del mercado argentino pareció alentar un mejor escenario local con una menor presión sobre el dólar en el mercado mayorista". A su vez, agregó que "los precios ajustaron hacia abajo producto del ingreso de fondos del exterior y del desarme de posiciones dolarizadas destinados a tomar posición en activos domésticos".

En cuanto a los máximos y mínimos intradiarios, el precio más caro se pactó en las primera parte de la rueda, a $ 27,70, seis centavos debajo de los valores del cierre anterior, mientras que el más bajo se fijó en $ 27,49.

En Rofex se operaron, según ABC, u$s 913 millones en futuros de dólar, de los cuales el 60% se acordó entre junio y julio a $ 27,575 y $ 28,52, respectivamente, tasas que representan el 11,06% y 33,85% anual.