Edenor salta 3,4% y el Merval marca un nuevo récord

Los papeles de Edenor crecen 3,42 por ciento, a 45,40 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que se mueve en terreno positivo por octava rueda consecutiva al ganar 0,29% en el arranque, hasta situarse en las 29.279,42 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registran Telecom Argentina (3,31%), Petrobras Brasil (1,96%), e YPF (1,95%).

El avance de las firmas vinculadas al petróleo obedece al inminente nuevo aumento de las naftas.

"Para la jornada de hoy se espera una mayor selectividad ya que quedan solo dos ruedas para el cierre del año", estimó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

"Además el 2 de enero se estrena la nueva composición del Merval, con lo cual es probable los papeles que se perfilan para entrar al índice líder registran movimientos", precisó.

Ayer, el Merval renovó su récord histórico al ganar 0,26%, hasta situarse en las 29.260,33 unidades.

"El Merval cerró ayer por arriba de los 29.000 puntos y de esta manera alcanzó su séptima suba consecutiva. De esta manera el Merval acumula en el mes una suba del 8,50% y en el año alcanza el 72,56%", puntualizó Trella.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 sube 0,25%, el AY24 crece 1,45%, el Descuento en dólares mejora 1,21%, el Descuento en pesos salta 2,81%, el Par en pesos se valoriza 1,39%, el PR13 asciende 0,62%, y el PR15 resta 0,73%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se hunde 3,36% ($ 11,50), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) avanza 0,52% ($ 193).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en la apertura.

En ese contexto, los papeles de YPF crecen 2,48%, a 22,76 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran los ADRs de Petrobras Argentina (1,45%, u$s 13,32), Irsa Inversiones y Representaciones (0,71%, u$s 29,60), y Tenaris (0,57%, u$s 31,85).