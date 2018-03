Ecuador emite bono al 2026 por u$s 1000 millones al 9,1%

Ecuador emitió ayer u$s 1.000 millones en la reapertura de su bono al 2026 con un rendimiento de un 9,125%, por debajo de la guía ofrecida, anunció en un comunicado el ministro de Finanzas, Patricio Rivera. La demanda de los inversores alcanzó los u$s 2.250 millones, en la segunda colocación del país en poco más de un mes.

Ecuador emitió el 8 de diciembre 750 millones de dólares al 2026 con una tasa menor a la guía inicial sobre el 10%, tras recibir una demanda de unos u$s 2.400 millones.

El nivel de apetito por ambas emisiones muestra cómo, más allá de la suba de la tasa americana, un movimiento que anticipa a su vez nuevos incrementos de la tasa de referencia de la Fed, la liquidez excedente a nivel global sigue ávida de los rendimientos que ofrecen los emergentes.

Además de la colocación de ayer, Ecuador incursionó en los mercados globales tres veces durante el año pasado.

Tras repudiar parte de su deuda en 2008, Ecuador compuso sus relaciones con los inversores y volvió al mercado internacional de bonos en 2014.