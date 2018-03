EN 300 caracteres

Banco Macro ofrece créditos hipotecarios UVA a 20 años

Banco Macro ofrece en cada una de sus 479 sucursales una exclusiva línea de créditos hipotecarios de hasta $ 16.000.000 ajustables por UVA, destinada tanto a clientes del plan sueldo como a clientes del mercado en general.La entidad extendió 5 años el plazo máximo para la cancelación de dicha línea y permite realizar la devolución en 20 años. Los fondos podrán ser destinados tanto a primera como a segunda vivienda.Para aquellos clientes de Plan sueldo interesados en los préstamos con modalidad UVA, Macro ofrece una tasa de 3,5% y presta hasta $3 millones para ser destinados a la adquisición de la primera vivienda.En el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, Naranja colocó la ON internacional clase XXXVII por u$s 250 millones peso-linked, cuyos fondos serán utilizados para integración de capital de trabajo en el país, refinanciación de pasivos e inversiones en activos físicos entre otros proyectos. La emisión se realizó a 5 años, paga intereses trimestrales a tasa variable Badlar más 350 puntos básicos con una tasa mínima del 15% nominal anual. La amortización del capital se realizará en tres cuotas iguales en los meses de abril del 2020, 2021 y 2022. Es la primera colocación con estas características de la compañía y recibió ofertas por más de u$s 500 millones.Luego de la firma del convenio de interconexión entre Rofex y MATba el pasado 4 de enero, los equipos técnicos de ambos mercados continúan trabajando para hacer efectivo el inicio de las operaciones integradas, que se producirá el próximo mes. A partir de mayo, los Agentes de Rofex podrán negociar los contratos de Soja de MATba y los Agentes MATba los futuros de dólar de Rofex. En las semanas siguientes se irán incorporando el resto de los productos y se estima que en 60 días la operatoria integrada de los futuros argentinos será total. De esta manera, se cumplirá un viejo anhelo de varias generaciones de intermediarios y participantes de los mercados de futuros del país.