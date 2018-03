EN 300 caracteres

HSBC, mejor proveedor de comercio exterior

Grupo Supervielle, reconocido por su OPI

HSBC Argentina fue seleccionada en la categoría "Mejor Proveedor de Comercio Exterior" en la encuesta anual que realiza Euromoney, la publicación económico-financiera especializada con sede en Londres. La compañía obtuvo también la misma distinción a nivel regional, en América Latina."Contamos con 5.400 profesionales en todo el mundo que asisten a nuestros clientes en 54 países, permitiéndonos operar en el 90% del comercio internacional", explicó Patricia Bindi, directora de la Banca de Empresas de HSBC Argentina. "El comercio es sinónimo de crecimiento y uno de los factores clave en el desarrollo de la economía. En HSBC trabajamos fuertemente apuntalando a las empresas a conectarse con otros mercados internacionales para lograr un sólido posicionamiento de la Argentina en el mundo", señaló Bindi.La encuesta de 2017 recopiló 6.306 respuestas y se realizó entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado.El medio estadounidense LatinFinance reconoció a Grupo Supervielle con el premio Initial Public Offering of the Year por su desempeño en el inicio de operaciones en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. La entrega de premios Deals of the Year 2016 fue realizada en el Pierre Hotel de Nueva York y contó con la presencia de José Luis Panero, gerente general de Grupo Supervielle y Alejandra Naughton, CFO del Grupo.Al respecto, José Luis Panero destacó: "Al duplicar su base de capital, Grupo Supervielle multiplica su potencia comercial ejercida a través de su vasta red distribuida en todo el país, dirigida a una base de más de 2 millones de clientes, con especial foco en pymes e individuos".La entidad premiada es elegida por los editores de LatinFinance, tomando en cuenta el tamaño de la transacción, su complejidad, los elementos innovadores del proceso, su relevancia para el mercado y su ejecución.