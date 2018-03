EN 300 caracteres

Brasil mantiene estable la tasa para no agudizar freno económico

LSE y Deutsche Boerse contratan bancos para bloquear a rivales

El Banco Central de Brasil mantuvo estables las tasas de interés, como se esperaba ampliamente, para no causar un mayor daño a una economía que sufre su peor recesión en décadas, pese a una inflación en máximos de 12 años. En una decisión dividida, el comité de política monetaria mantuvo tasa referencial Selic en 14,25 por ciento por quinta reunión consecutiva. Una abrumadora mayoría de analistas esperaba que el banco mantuviera el costo del endeudamiento en cerca de máximos de una década. Dos de los ocho miembros de Copom nuevamente se mostraron contrarios a la decisión y votaron por un alza de 50 puntos básicos. Un comunicado reiteró casi exactamente el lenguaje utilizado en su reunión anterior, argumentando que la principal razón para mantener estables las tasas era el freno de la economía mundial.London Stock Exchange Group Plc y Deutsche Boerse AG han solicitado los servicios de una gran cantidad de bancos para intentar frenar a intrusos en la fusión de las bolsas europeas al acumular asesores y financiación, según fuentes familiarizadas con el asunto. Es que la bolsa de Nueva York y de Chicago dieron a conocer su intención de frenar la alianza y pujar por la plaza londinense.London Stock Exchange (LSE), cuyo principal asesor en la operación es Robey Warshaw LLP, está tramitando la contratación de otros bancos como Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase Co., Royal Bank of Canada, UBS Group AG, Barclays Plc y Société Générale SA. Deutsche Boerse, cuyo principal asesor en el acuerdo es Perella Weinberg Partners LP, está a punto de formalizar la contratación de los servicios de Deutsche Bank AG, Bank of America Corp. y HSBC Holdings Plc.