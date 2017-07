EE.UU. las 100 mayores cotizantes pesan igual que el PIB

Si alguien tiene dudas de que en los últimos años se estuvo dando una concentración muy significativa de la riqueza a nivel mundial, solo basta con echarle una mirada al último informe de la consultora internacional PwC sobre las 100 mayores capitalizaciones bursátiles del mundo ("Global Top 100").



Del estudio de la consultora se desprende que el poder económico se concentra cada vez más entre las manos de estos grandes jugadores corporativos, que juntos ya pesan lo mismo que el PIB de EE.UU.. Pero lo más significativo es lo que ha venido sucediendo en los últimos años: desde 2009 a hoy, esta capitalización bursátil se duplicó, y eso que la mayor parte del mundo desarrollado tuvo que recuperarse del estallido de la burbuja de hipotecas subprime, acaecido a partir de mediados de 2007.



Sin embargo, contra viento y marea, las 100 compañías más grandes del mundo lograron capear la tormenta financiera y seguir con su ritmo de expansión, a tal punto que a fines de marzo pesaban todas juntas u$s 17,5 billones, según datos de PwC. Y en un año (de marzo de 2016 a marzo de 2017), su valor aumentó un 12% en promedio, dando la pauta de que su crecimiento sigue viento en popa (implicó un incremento en su valor de u$s 1.861 millones).



Los datos del informe fueron realizados clasificando a las compañías por su capitalización de mercado en dólares, tomando los datos al 31 de marzo de 2017 y comparándolos con la misma fecha de 2016 y 2009.

El liderazgo que no se discute

Un club muy exclusivo

Por más que en los últimos años se venga pronosticando la posibilidad de una cierta decadencia de la economía estadounidense y, finalmente, el surgimiento de un retador de peso como China (según el FMI, su economía ya sería más grande que la de EE.UU., si se mide por poder de paridad de compra), la realidad muestra otra imagen. La de un país (EE.UU.) que no tiene a nadie que le haga sombra a nivel corporativo.De hecho, según el ranking de PwC, las 10 mayores capitalizaciones mundiales corresponden a empresas de origen estadounidense, y entre las 20 más grandes, solo hay cuatro chinas (una de ellas de Hong Kong), una de Corea del Sur y una suiza. ¿El resto? Todas de EE.UU.. Como para hacerse la idea de que no hacía falta utilizar el famoso eslogan de campaña de Donald Trump ("Make America Great Again", "Hacer Nuevamente Grande a EE.UU."), porque en realidad nunca dejaron de serlo.A tal punto llega este dominio que, de las 100 compañías relevadas por el informe, 55 son estadounidense (en 2009 eran 42) y ellas solas pesan u$s11 billones, es decir un 63% del total (en 2009, su peso relativo llegaba al 38%). Además, en el último año estas empresas crecieron en promedio por encima de la media (+13,4%) y, de no cambiar la tendencia, deberían ganar mayor participación en el "top 100" en los próximos años."EE.UU. continúa dominando porque el país cuenta con varias estrellas tecnológicas", de acuerdo con los especialistas de la consultora. Justamente, este sector es uno de los que mayor crecimiento tuvo en estos años (las tres primeras del ranking son Apple, Alphabet y Microsoft), al igual que las entidades bancarias (entre las 20 primeras, hay 9 punto com y 7 financieras). "Se batió el récord de 2015, principalmente gracias al fuerte crecimiento de las tecnológicas. Es la señal de que estas grandes capitalizaciones gozan de muy buena salud y que, a pesar de su tamaño, las compañías más importantes siempre siguen creciendo", explica el informe.Para formar parte de este club, hacía falta tener una capitalización bursátil de por lo menos u$s88.000 millones, u$s8.000 millones más que un año antes. Y justamente, entre las ‘top 100‘, hay 75 empresas con un valor de mercado por encima de los u$s100.000 millones, cuando en 2009 eran tan solo 27."El mercado pone la barra cada vez más alta para entrar a este ranking y la brecha se hace mayor entre estos gigantes. Además, se trata de empresas generalmente dominantes en su sector de actividad, que se diversifican y poseen importantes recursos financieros para realizar adquisiciones. Es decir que están dotadas de agilidad financiera", confirman los expertos.¿Cuáles son las que lograron crecer más rápido en el último año? En primer lugar Apple, (+u$s149.000 millones), Amazon (+u$s144.000 millones) y Bank of America (+u$s97.000 millones). En ese sentido, se podría decir que la elección de Donald Trump como presidente fue el mejor regalo que podían haber recibido los bancos estadounidenses, muy optimistas de cara al futuro, por la promesa de desmantelamiento de las regulaciones bancarias de la era Obama. Justamente, las entidades financieras representan el mayor contingente sectorial dentro del "top 100", con 21 papeles.De todas formas, el resto de las compañías estadounidenses también se benefició con la llegada de Trump. Esto se ve en que casi el 70% del crecimiento del ranking desde 2016 a hoy fue aportado por estas empresas, principalmente gracias a que la primera economía en recuperarse de la crisis subprime fue EE.UU., y luego por las condiciones creadas por el nuevo gobierno.Mientras tanto, la Unión Europea sigue perdiendo participación relativa (solo posee 22 empresas dentro de las 100 primeras y su mayor déficit es no poseer campeones tecnológicos), aunque finalmente su economía pudo revertir los dos años de pérdida de valor que sufrió entre 2014 y 2016.Y, por último, la emergencia de Asia entre las más grandes todavía deberá esperar un tiempo, aunque ya hay dos que se acercan al top 10, como son Alibaba y Tencent. Como en el juego de las sillas musicales, habrá que ver dentro de un año qué compañías lograron conservar su lugar y cuáles se los quitaron. Mientras tanto, el resto del mundo seguirá mirando este particular concurso desde la tribuna.