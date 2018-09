Durante corrida de agosto, argentinos compraron u$s 3700 M en billetes

Durante la aceleración de la corrida contra el peso que tuvo lugar en agosto, el dólar saltó 34% ese mes, los argentinos se sumaron con ímpetu a la compra de dólares para tratar de proteger el valor de sus ahorros.

En el mes, las compras brutas de billetes llegaron a los u$s 3767 millones, algo menos de lo que habían adquirido en el también convulsionado mes de mayo, cuando habían adquirido unos u$s 5000 millones. La caída va de la mano de la menor capacidad de compra: aunque fueron más los compradores, sus pesos alcanzaron para comprar menos divisas.

El mismo día en que se conoció la renuncia de Luis Caputo al Banco Central (BCRA) la autoridad monetaria publicó su informe de Balance Cambiario de agosto. El reporte muestra una autopsia de lo que fue el peor mes de la corrida contra el peso.

El primer dato que salta a la vista es que la escalada del dólar achicó el déficit de cuenta corriente, la medida de la vulnerabilidad externa de la Argentina. "Las operaciones registradas en la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en u$s 396 millones, explicado por los egresos netos en las cuentas Servicios e Ingreso primario por u$s 689 millones y u$s 317 millones, respectivamente, compensados parcialmente por sendos superávits de la cuenta Bienes e Ingreso secundario, que registraron ingresos netos por u$s 594 millones y u$s 15 millones, respectivamente", explicó el reporte oficial.

En la cuenta servicios, el turismo siguió siendo deficitario por más de u$s 500 millones, pero fue compensado por un superávit comercial explicado por la caída de las importaciones.

Por el lado de la cuenta capital, la que financia la salida de divisas de la cuenta corriente, se vió la "turbulencia" en todo su esplendor. Desarmes de inversiones en activos financieros, fuga de divisas y salida de capitales de no residentes: "El déficit de u$s 4019 millones de la cuenta capital y financiera del Sector Privado No Financiero estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por u$s 2790 millones, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por unos u$s 1200 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 417 millones".

La participación minorista se tradujo en la compra de billetes por u$s 3767 millones hechas por 1.210.000 clientes, compensadas por ventas de billetes por u$s 1644 millones concretadas por 530.000 clientes. Los compradores fueron 130.000 más que en mayo, previo momento culmine de la corrida. Sin embargo, ahora los pesos rinden menos: la compra promedio de agosto fue de u$s 3098, mientras que la de mayo había sido de u$s US$ 4627.