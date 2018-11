Dueños del Conrad pican en punta para quedarse con Visa y Banelco

"Advent quiere a los bancos adentro", dice una fuente con conocimiento de causa de lo que será sin dudas el deal del año: la venta de Prisma, dueña de Visa, Banelco y Pagomiscuentas.

Querer a los bancos adentro significa comprar sólo el 51% en lugar del 100%, de modo de compartir el negocio por un año más con los 14 bancos accionistas, además de la propia Visa Internacional, que también hará su propia oferta vinculante por Prisma. Un año más porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) prorrogó a pedido de los bancos el plazo que tenían de venta, que era en septiembre, hasta el 23 de enero del año que viene, para vender al menos el 51%, y luego tienen un año más para desprenderse del 49% restante.

"Los bancos no se bajan de los u$s 2000 millones. Están comprando tiempo con el Gobierno", detalló la fuente a modo de clave. La traducción es que los bancos se niegan a vender el 100% por menos de u$s 2000 millones, y como saben que difícilmente una oferta llegue a esa cifra, le pedirán al Gobierno una nueva prórroga, "hasta que se abran los mercados de deuda para la Argentina, de modo de no malvender la compañía por menos de lo que vale".

En la CNDC se sonríen cuando escuchan estos comentarios y son tajantes: "O se vende o se vende. No hay más prórroga. El 23 de enero es la última fecha, que no sueñen con otra extensión más, no habrá más prórroga de venta. Si no la venden entraremos en un proceso de venta a través del Estado que sería inédito", amenazan.

En la City todos están atentos al precio que se pagará y apuestan a que se haga un intermedio entre los u$s 700 millones que ofrece Advent por el 51% y los u$s 1000 millones que piden los bancos por la mitad más uno y se llegue a firmar por u$s 850 millones.

Advent, iría en conjunto con Bain, como lo hicieron en Dinamarca, que pagaron 3500 millones de euros por Nets. "Son de los pocos que pueden pagar un big ticket, porque además, ¿quién se va a animar a hundir hoy u$s 850 millones en la Argentina solito?". La fuente se refiere a que Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, valuó a la compañía entre u$s 1500 y u$s 2000 millones.

"El joint venture entre Advent y Bain no son players operativos, sino financieros, por lo tanto lo que suelen hacer es dejar al mismo management, por lo que Diego Maffeo se quedaría como CEO, y ellos ponen un board que controla", comentan quienes conocen el detalle del deal, cuyo proceso de venta es auditado por KPMG, que le ganó la pulseada a Deloitte.

Advent, que es asesorada por el ex CEO de Prisma, Luis Schvimer, es el ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. La firma tiene mucho expertise en la materia y ya realizó media docena de transacciones similares. Iría junto a Bain Capital, uno de los accionistas de Linkedin, que empezó como un family office que invertía en emprendimientos y que hoy maneja activos por u$s 75.000 millones. General Atlantic, que mueve u$s 20.000 millones en activos y tiene acciones en Despegar, Uber, Santander Asset Management y AirBnb.

El precio dependerá del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016. Mucho tuvo que ver la nueva norma del BCRA, que cambió el formato de la ecuación del arranque: antes era 95% para el banco y 5% para Prisma y ahora es 80 y 20, para abrir la competencia. Por ende, si el EBITDA se multiplica por 4, daría u$s 1280 millones, ya que hay que tener en cuenta que hay estipulado una baja de comisiones desde enero del 2019.

¿Cómo se decidirá la venta? "Habrá dos variables que se van a cruzar: no sólo el precio, sino que cuanto menos modifiquen el contrato, tendrán una calificación superior, porque de lo contrario habrá que volver a los 14 bancos para firmarlo nuevamente. Y siempre habrá un banco interesado en que compre uno más que otro", revelan.