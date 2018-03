Dudan que Venezuela pueda pagar sus bonos más allá de los vencimientos de este mes

De acuerdo con las opiniones de los inversores, Venezuela perfectamente podría pagar bonos por última vez este mes. Los u$s 1.500 millones de notas del país que vencen el 26 de febrero han subido a 95 centavos de dólar conforme aumenta la confianza de que el gobierno carente de efectivo pagará la deuda en su totalidad. Sin embargo, los precios de los bonos que expiran después de esa fecha se han desplomado a un nivel tan bajo como de 28 centavos. El próximo vencimiento para los valores denominados en dólares del país es en octubre, fecha en la que el productor estatal de petróleo de Venezuela deberá reembolsar u$s 1.000 millones.

La brecha cada vez mayor en los precios de los bonos destaca el creciente temor a que Venezuela no pueda reunir el dinero para seguir con el pago de deudas mientras bajan los precios del petróleo y el presidente Nicolás Maduro se esfuerza por sacar al país de una espiral económica cada vez mayor. El miércoles, Credit Suisse Group AG dijo en un informe que Venezuela podría estar camino a registrar un "turbulento" impago, un día después de que Nomura Holdings Inc. advirtió que el país podría saltarse los pagos de bonos de forma accidental por la incapacidad del gobierno para tomar decisiones.

"Aunque el mercado piensa que el gobierno apartó el dinero, después de eso no hay nada seguro", dijo Russ Dallen, operador jefe de Caracas Capital Markets en Miami.