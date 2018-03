Dos empresas buscan en los próximos días hasta u$s 1400 millones afuera

Las emisiones corporativas de Genneia y Pampa Energía finalmente están en la línea de salida, dado que el soberano ratificó que emitirá u$s 5000 millones en los mercados internacionales durante los próximos días.

Hasta la tarde de ayer, el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, no había confirmado quiénes serían los bancos colocadores del bono, por lo que el mercado descartaba que pudiera emitir esta semana. En ese marco, especulaban con que Genneia –cuya emisión estaba inicialmente pautada para este viernes– podría prorrogar la salida de su bono para esperar a la colocación del Tesoro. Pampa Energía, que tiene el próximo martes como fecha de salida, también miraba de reojo la emisión soberana.

Finalmente, el Ministerio de Finanzas confirmó los colocadores a última hora de ayer y, así, tanto el soberano como las empresas están en condiciones de emitir deuda. Sucede que la tasa a la que se financie Argentina será la referencia para los colocadores corporativos, que pagarán un interés algo mayor al de los bonos soberanos porque existe un principio de mercado que indica que ningún emisor privado puede colocar a menor tasa que su país de origen. Si bien Argentina tiene desde el año pasado varios bonos en los mercados internacionales, las tasas que pagó al emitirlos fueron más altas que las que pagaría Caputo en la emisión de estos días. Por eso, se especulaba con que las compañías dilataran su salida, a fin de ahorrarse algunos puntos de tasa.

Tal como quedó la situación con el anuncio de ayer, Genneia podrá terminar hoy su road show en Los Ángeles y colocar mañana el bono con el que espera levantar entre u$s 300 y 400 millones en los mercados internacionales.

Pampa Energía, por su parte, cerrará el próximo lunes el período de ofertas. "Se colocará a plazos de 5, 7 y 10 años, con tasas que no van a estar muy lejos de las que pague el soberano. La distribución en los plazos se hará según la demanda", explicó Daniel Gowland, gerente de Banca Corporativa de BST, que actúa como colocador en la emisión de Pampa.

Fuentes del mercado aseguran que, para calcular la tasa a la que podría financiarse Pampa, la mejor referencia son los bonos en dólares emitidos el año pasado por Petrobras Argentina (que fue comprada por la empresa de Marcelo Mindlin) y la curva de bonos en dólares de YPF. Según esos cálculos, Pampa pagaría una tasa de entre 6,5 y 6,75% para su bono a 5 años.

La salida al mercado del holding energético será el próximo martes 17. Según el prospecto de la emisión, Pampa Energía buscará entre u$s 500 y 1000 millones. Sin embargo, ejecutivos cercanos a la colocación afirman que la compañía solamente aceptará ofertas por u$s 750 millones, ya que quiere reservar una parte del monto de deuda que su Directorio ya aprobó para este año a fin de realizar otra emisión más adelante.

"La colocación de Pampa es muy importante porque es el holding energético más importante de la Argentina. Me llamaría la atención si la demanda no superara los u$s 1500 millones", opinó Sebastián Maril, de Research for Traders.