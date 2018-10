Dónde ven oportunidad los analistas de mercado tras el acuerdo con el FMI

Luego de una jornada en la cual tuvimos la mayor caída diaria del tipo de cambio desde 2002 y en la que las acciones y bonos recortaron posiciones, tomando ganancia de todo el ultimo rally, la atención sigue centrada en que las variables del mercado logren estabilizarse. Hay optimismo sobre el acuerdo con el FMI y su impacto positivo de mediano plazo en la deuda local. Los analistas ven valor en los bonos argentinos y entienden que el mayor atractivo se centra en el tramo corto y medio de la curva soberana.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que más allá de la volatilidad y la incertidumbre que se mantendrá alta por el momento, el detalle del nuevo programa financiero conocido al momento de sellarse el acuerdo con el FMI II debería&nbs

p;terminar de despejar las dudas sobre la viabilidad del programa, al menos de corto plazo, y permitir (aunque no sea de forma directa) reducir el riesgo pais nuevamente a la zona de 500 puntos y generando, en consecuencia, una compresión de spread con respecto a la región de los bonos argentinos. “Para los más conservadores, sugerimos Letes y la parte más corta de la curva con rendimientos del orden del 5/7% anual; y para los que estén dispuesto asumir mayor riesgo (y volatilidad) extendemos la duration con títulos más largos y Tires de entre 9-10%", explicó Sabrina Corujo.

Mirando hacia el dólar, consideró que "no es ninguna sorpresa que todavía existe una gran incertidumbre sobre el mercado cambiario y el nuevo esquema de zonas de intervención. En este punto, quedan varias dudas sobre la capacidad real que tendría el BCRA para frenar un nuevo salto por encima de los $ 44 (banda superior de la zona de no intervención). Si esto sucede, el Central podrá intervenir con sumas de hasta u$s 150 millones diarios. Sin embargo, no descartamos que también opere en el mercado de futuros, o que el Tesoro adelante la liquidación de sus dólares. Este es un último dato que se debe tener presente".

Por su parte, desde Balanz plantearon que también se favorece la parte corta de la curva soberana. “Luego de los recientes anuncios del BCRA sobre los cambios en la política monetaria y aguardando al impacto que las mismas tendrán, creemos que es momento de volver a la parte corta de la curva y aguardar a ver cómo responde el mercado a la contracción de la base monetaria y, principalmente, a la nueva estrategia de bandas cambiarias para contener el tipo de cambio”, afirmó en su informe.

Dentro de sus recomendaciones, priorizaron los bonos soberanos que luego de los adelantos del FMI tendrían asegurado el repago a los bonistas como el AA19 y AO20, además de Letes (Letras del Tesoro), las cuales se encuentran tradeando por encima del 5%. “Otro vehículo de acceso a este último instrumento es nuestro fondo Balanz Capital Ahorro en Dólares, el cual actualmente presenta una TIR técnica de 4.33% y duration de 0.11 años”, afirmaron.

Dentro de la curva sub-soberana los analistas del fondo continúan con su recomendación sobre los bonos de provincia de Buenos Aires (BUEAIR21 con TIR 8.61%, dur 1.27), provincia de Córdoba (PDCAR21 con TIR 9.72%.; dur 2.35) y provincia de Santa Fe (PROVSF23 con TIR 10.77 %, dur 3.35). Paralelamente el fondo Renta Fija en u$s constituye otra via de acceso a estos instrumentos ya que actualmente su cartera se encuentra compuesta en un 37% por deuda provincial”.

Dónde invertir, tras el acuerdo con el FMI.

Con una postura similar, desde Consultatio coinciden en que el cierre asegurado del programa financiero 2019 fortalece la curva soberana en dólares, con la parte corta como la más beneficiada y con potencial de que la recuperación pueda trasladarse al resto de la curva “El riesgo país parece haber encontrado un equilibrio de corto plazo en 600 puntos básicos. Sin embargo, en el mediano plazo la dinámica dependerá de la estabilización financiera y macroeconómica”, afirmaron.

Por su parte, yendo al mercado cambiario, desde la compañía consideran que el estricto control de agregados monetarios que pretende implementar el BCRA junto con la estabilización del riesgo país a partir del cierre del programa financiero 2018 y 2019 debería estabilizar el mercado cambiario. “El principal desafío que enfrenta Sandleris para cumplir la meta de base monetaria cero es el desarme de los ARS 340.000 millones remanentes de Lebac. Debido a la necesidad de esterilizar la plaza, esperamos más subas de encajes y mayor volatilidad de tasas de interés”, afirmaron.

Por último, desde el equipo de Research de Grupo SBS sugieren mantenerse en soberanos en el tramo corto y medio de la curva, anticipando que la misma podría recuperar algo de su pendiente. Y, para quienes deban posicionarse en pesos, continúan recomendando el A2M2 como vehículo para capturar una inflación muy elevada en el corto plazo, aunque remarcan que el deseo del BCRA de controlar los agregados monetarios implica que las tasas se volverán más volátiles y esto favorece a los bonos flotantes como los que ajustan por Badlar y de política monetaria (Bopom).