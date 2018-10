Dólar y volatilidad: qué pasa si el precio perfora el límite inferior de la banda

El dólar cerró la semana con leves variaciones que lo llevaron a $ 37,50 para la venta. En la primera mitad de la semana operó con tendencia descendente y en el mercado los analistas ven con buenos ojos los precios en los que fluctúa el billete pero alertan que seguirá la volatilidad.

Es así que el precio del billete opera cerca del límite inferior de las bandas de intervención fijadas por el Central y puestas en funcionamiento desde principios de octubre. Los analistas toman este dato como un buen signo pero creen que los altibajos serán una contante en el mercado mayorista de cambios.

“El tipo de cambio se acerca al piso de la banda. Este movimiento nos encamina a un posible escenario positivo de estabilización del mercado cambiario que habilitaría al BCRA a comprar dólares y expandir la base contra reservas”, destacan desde la consultora EconViews.

Pese a las bajas en el precio del billete a comienzo de semana, en el mercado los analistas anticipan que seguirá la volatilidad. “Recortamos nuestro pronóstico de tipo de cambio de fin de año a $ 40 aunque esperamos que siga habiendo volatilidad en las próximas semanas”, agregaron desde la consultora que dirige Miguel Kiguel.

La zona de no intervención fue delimitada por el BCRA entre $ 34 y $ 44 por dólar. Ese intervalo se ajusta a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibra al comienzo del año próximo.

Límite inferior

Si el peso se aprecia hasta perforar los $ 34, el BCRA puede comprar reservas internacionales y decidir según las condiciones de la economía cuánto esterilizar dichas compras. Se trata de la única excepción al objetivo de agregados. La Base Monetaria solo podrá crecer si hay claras señales de confianza en el peso y en ese caso tendrá como contraparte un aumento de las reservas.

Por el contrario, si el mercado se vuelve a alterar y el precio se dispara quebrando el límite superior de la banda, el BCRA podrá subastar hasta u$s 150 millones diarios para dotar de liquidez al mercado y prevenir oscilaciones injustificadas. Como resultado, el BCRA va a retirar los pesos que obtenga a través de los dólares y no va a inyectarlos de otra forma.

Llegada de fondos

La capacidad de intervención del Banco Central se verá reforzada en las próximas semanas por la oferta de dólares del Tesoro, que deberá vender parte de los fondos recibidos del FMI para hacer frente a sus necesidades de financiamiento en pesos.

En lo que resta de este año el Gobierno recibirá desembolsos por aproximadamente u$s 13.400 millones del FMI y u$s 1.513 millones de otros organismos multilaterales, mientras que en 2019 contará con u$s 22.800 millones del Fondo Monetario y alrededor de u$s 3.000 millones adicionales de otros entes multilaterales. Así el Gobierno deberá volcar cerca de la mitad de dichas divisas al mercado de cambios para hacerse de los pesos necesarios para cubrir el déficit fiscal y otras necesidades de financiamiento en moneda local.