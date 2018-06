Dólar y créditos UVA: cómo impactó la devaluación

El aumento de 24,4 por ciento que tuvo el dólar entre la última semana de abril y las primeras dos de mayo generó un alto nivel de incertidumbre entre quienes tomaron o tienen planeado solicitar un crédito hipotecario valuado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), según un informe de la consultora Ficonomics, que estimó el alcance que tendrá la depreciación sobre este grupo de personas.

El peso se depreció 19% en estas tres semanas y, si bien el valor de la UVA (fijado por el Banco Central) subió 16% en el mismo período, el cociente entre UVA y dólar cayó a mínimos históricos (0,95 UVA por dólar, el promedio histórico es de 1,11 UVA por dólar). La mayor parte de los créditos se otorgó entre principios de 2017 y el primer cuatrimestre de 2018.

El cociente entre UVAs y dólar se encuentra en mínimos históricos. Fuente: Ficonomics.

Para el análisis de impacto de estas fluctuaciones, el estudio de Ficonomics dividió a los tomadores de crédito UVA entre los que todavía analizan solicitarlo, los que lo recibieron pero aún no lo ejecutaron (los más perjudicados según el informe) y los solicitantes que ya lo ejecutaron.

Vara muy alta para los que quieren pedir un crédito

Para el grupo que recién inicia el proceso de otorgamiento del crédito hipotecario UVA, la devaluación tuvo como principal efecto elevar los requisitos de ingresos para poder calificar como sujeto crediticio.

El informe de Ficonomics destacó que este efecto ya ocurría a partir de la suba de tasas que comenzó el último trimestre de 2017. Las alzas acumuladas hasta ahora fueron de entre 3% y 4%, lo cual las llevó de niveles de entre 4% y 5%, más baratas a los actuales, que oscilan entre 7% y 9%.

"La combinación de efectos genera serias dudas sobre la aplicabilidad de los créditos UVA. Sobre la base de las condiciones y tasas actualmente vigentes (tasa promedio UVA 8%, crédito máximo 25% de ingresos netos combinados ó 75% del valor del inmueble), podría deducirse que para adquirir una vivienda de u$s 165 mil, hoy sería necesario un ingreso mensual familiar de $ 98.000, algo a lo que sólo accedería el 6% de las familias", estimó la consultora.

Y concluyó: "En estos niveles, un crédito UVA se aleja de las posibilidades de la clase media, perdiendo lo que hasta ahora era su mayor virtud."

Personas con crédito sin ejecutar: tomar pérdidas o desistir

Según el análisis de Ficonomics, este grupo de inversores es el más afectado por la suba del dólar. Tal es así que las alternativas que presenta ante un escenario de repentina devaluación son asumir la pérdida o abandonar la compra de la vivienda.

Así, el informe calcula que una persona que, para comprar una casa de u$s 200.000, haya solicitado un crédito UVA que le sea otorgado a mediados de abril recibirá u$s 150.000, pues el préstamo cubre el 75% del precio de la vivienda (con un dólar a $ 20,50 equivale a $ 3.075.000). Por ello, deberá aportar los u$s 50.000 restantes y otros u$s 20.000 por el costo de adquisición (es el 10% del valor del inmueble).

Sin embargo, la devaluación altera profundamente la situación de estos inversores. Si el crédito se otorgara a mediados de mayo, con la divisa a $ 26, el monto seguiría siendo de $ 3.075.000, pero en dólares equivale a u$s 118.000 (un 21% menos que los u$s 150.000 que habría recibido en abril). Así, en lugar de aportar u$s 70.000 para completar la operación, deberá abonar u$s 102.000, un 45% más. El efecto se magnifica si el monto de la transacción es mayor.

Así, el estudio estimó que cada punto porcentual de devaluación del peso implica una pérdida de 2,1% sobre los aportes propios para el solicitante, es decir, un aporte extra en ese porcentaje por encima de lo previsto originalmente. "Cuanto mayor sea el aporte original previsto, mayor será la pérdida medida en dólares", señaló.

Cada punto de devaluación del peso implica una pérdida de 2,1%. Fuente: Ficonomics.

"La evidencia de estos efectos y la naturaleza descalzada de los créditos (crédito en pesos para adquisiciones en dólares) hacen necesaria la introducción por parte de las entidades financieras de mecanismos de cobertura. Puede hacerse a través de algún mecanismo simple, que simule la toma de contratos de dólar a futuro por el monto equivalente del préstamo, al plazo más cercano a la fecha de firma", remarcó la consultora.

Inversores con crédito ejecutado: oportunidad para precancelar

No obstante, Ficonomics estima que este grupo es el menos perjudicado por la trepada del dólar debido a que una devaluación implica una licuación "importante" de la deuda para quien tenga ahorros en dólares.

"Esto crea una oportunidad de prepago que debe considerarse", señaló la consultora.

La temporalidad se hace aún más evidente por el propio efecto del pass – through, ya que es de esperar que luego de una significativa devaluación se observe un rebote inflacionario. Como los créditos UVAs indexan por inflación en forma mensual, cancelar parte del crédito en el pico devaluatorio le ahorra al sujeto de crédito el alza de la cuota posterior.

La devaluación favorece a quienes decidan precancelar la deuda. Fuente: Ficonomics.

"Al analizar la evolución a futuro debe considerarse el efecto inflacionario de cada devaluación. Con las tasas actuales de los créditos en 8%, y frente a una devaluación acumulada de 25% en menos de dos meses, no es descabellado esperar que en el corto plazo los ahorros rindan menos que la tasa del crédito. Frente a esa expectativa, precancelar y captar la ganancia puede ser la decisión acertada", concluyó el informe.