Dólar volvió a superar los $ 15 pero puede bajar con la liquidación de soja

En una jornada con poco volumen operado, una importante orden de compra de un banco a última hora impulsó el dólar de $ 14,80 a $ 15,04, según el promedio de los bancos.



Las pizarras muestran una gran dispersión de precios: ayer los más baratos fueron el Patagonia y el Supervielle en $ 14,85, mientras el más caro fue el ICBC en $ 15,20. O sea, 35 centavos de diferencia entre un banco y otro. Claro que para comprar hay que ser cliente de esa entidad. Pero si uno es cliente de más de un banco, es ideal chequear antes la cotización del billete en cada uno, ya que los bancos suelen dar mejor precio que las casas de cambio.



El Banco Central mantuvo las tasas de las Lebacs en el 38% anual como forma de domar al dólar, por eso provocó un susto la disparada de la divisa por encima de $ 15 con este nivel de tasa.

Además, justo cuando ya empieza a entrar la liquidación de la soja. En efecto, la semana pasada liquidaron u$s 490 millones, más de un 20% por encima que la semana anterior. Y se comprometieron a liquidar otros u$s 7.000 millones hasta el 31 de mayo. Después de Semana Santa comienza lo que se conoce como el trimestre dorado de la soja, desde abril hasta junio, por lo que la divisa podría caer por abajo de $ 15 en los próximos días.



De acuerdo a los contratos de dólar futuro que se manejan en Rofex, la proyección es que el billete bajará a $ 14,93 a fin de mes, y recién llegará a los $ 16 en julio, trepará a $ 17 en octubre y tendrá un valor de $ 18 a fin de diciembre. La expectativa de devaluación está en torno al 20%, contra hasta más del 30% anual que se puede obtener por un plazo fijo a 30 días.



"Lo que pegó en plaza fueron los $ 7000 millones que no le ofrecieron al BCRA en la licitación del martes porque se pagaba mejor en mercado. Fue una demanda financiera puntual la que empujó al final del día. Las tasas bajaron fuerte en caución de Bolsa y en las calls se vieron bajas de 50 a 100 puntos básicos. Pero fue anormal la operatoria porque el promedio daba $ 14,65 negociado, si no fuera por la última media hora. Lo bueno es que las tasas van a comenzar a bajar, y eso al menos le armó un piso el precio", detallan en las mesas, donde prevén que el martes próxima el Central comenzará la baja de tasas.



La estrategia del ex Morgan Stanley Agustín Collazo, jefe de la mesa del BCRA, consiste en hacer fluctuar al dólar para no ser predecible: sólo intervendrá si hay varias jornadas consecutivas de suba, pero sin que haya un valor de piso y de techo, para que el mercado no los ‘cachetee’ previendo lo que va a suceder, como pasaba con Vanoli, cuando la política monetaria giraba en torno al dólar, mientras la actual reside en bajar la inflación.



Mientras, el Central se preparan para sacar en junio el billete de $ 500 y en octubre el de $ 200, aunque demoran en llegar al público, porque se distribuyen a través de los tesoros regionales del BCRA en el interior del país y por medio de los propios bancos sucursaleros.