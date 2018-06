Dólar volátil: avanza hasta 30 centavos en pleno desarme de Lebac

En una rueda marcada por la volatilidad, el dólar mayorista avanzaba 25 centavos hasta los $ 27,83, aunque alcanzó picos de $ 27,86, casi 30 centavos por encima del cierre de ayer

En las pantallas del Banco Nación (BNA), el minorista recortaba la suba que lo llevó a tocar los $ 28,30 y operaba 10 centavos arriba a $ 28,20.

El monto negociado tras la primera hora de operaciones era escaso, al alcanzar apenas los u$s 24 millones, según ABC Mercado de Cambios.

El dólar blue, se movía en los $ 28,15.

Ayer, en la que fue la segunda rueda de Luis Caputo al frente del Banco Central (BCRA) el billete mostró un retroceso en todos sus segmentos alentado por liquidación de exportadores y una tendencia del mercado de ir hacia los bonos dual, donde el mercado inyecto u$s 4000 millones.

A ello se sumó el debut del la subasta de dólares una vez terminada la rueda. Fue así que la entidad monetaria vendió u$s 175 millones a $ 27,49, por debajo del precio de apertura de hoy.

Supermartes

Caputo tiene además hoy otro factor en el cual posar su atención, ya que deberá comenzar a desarmar la bola de Lebac por u$s 515.000 millones que vencen hoy.

El objetivo del Gobierno es que el dinero que no se vuelve a invertir no se vaya al mercado a alentar una suba del dólar, si no a encajes bancarios o que sea compensando por la emisión de los dos bonos emitidos ayer.

Un operador consultado por El Cronista, precisó que la renovación era de alrededor del 60%, y detalló que "quien no renueva, llamativamente no pide Dólar Mep sino bonos y acciones".

"Estos precios en acciones y rendimiento en bonos hace a la gente migrar de Lebac a los activos de mayor riesgo. Hoy en Lebac renueva la empresa que necesita cash flow permanente o el retail que vive de la renta mensual", detalló.