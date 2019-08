Dólar trepó casi $ 11 y quedó a $ 57,30, pese a tasa récord y venta de reservas

El dólar acotó la fuerte suba inicial que lo llevó a superar los 60 pesos en el inicio de la rueda, aunque terminó con un alza de nada menos que $ 10,75 y cerró a $ 57,30 según el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA).

La divisa sumó $ 8 promedio y terminó en los $ 55 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

De esta forma, el mercado respondió a la dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones PASO, en las que el Frente de Todos llegó a superar el 45% y que resultó una cachetada para el mercado.

En sintonía, el dólar mayorista terminó en los $ 53, $ 7,70 por encima del pasado viernes en el MULC, aunque llegó a tocar un techo de $ 60 en la rueda.

Para acotar el precio del billete, el Banco Central vendió como cada rueda los u$s 60 millones diarios por cuenta y orden de Hacienda, pero además efectuó tres subastas por un total de u$s 105 millones, recurso que no utilizaba desde septiembre de 2018. La primera fue por u$s 50 millones a un precio promedio de $ 55,4310 y un mínimo de $ 55, una segunda subasta por u$s 50 millones a un precio promedio de $ 54,7550 y un mínimo de $ 54,5000 y una tercera subasta por u$s 5 millones, a un precio promedio de $ 53.

El BCRA efectuó tres subastas con reservas propias por un total de u$s 105 millones.

Otra de las herramientas que utilizó la entidad para contener el alza de la divisa fue una suba de tasa de Leliq fuerte, del orden del 74,78%, muy por arriba del 63% del viernes y del piso del 58% fijado para agosto.

El monto operado en la rueda fue bajo. El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los u$s 549,850 millones, un 37% menos que el viernes, mientras que en futuros se movieron u$s 0,20 millones.

El peso argentinos fue por lejos era lejos la peor moneda emergente con una depreciación del 14,50%.

"Es una locura que el Central no haya salido a marcar la cancha. Se necesita un Central marcando precio, sin importar que el orígen sea político", analizó Christian Buteler.

Gustavo Quintana de PR Cambios planteó que "en un contexto de incertidumbre y nerviosismo y de ausencia de oferta privada en cantidad y con una demanda por cobertura exacerbada por la preferencia para dolarizar tenencias, solo la intensa actividad del Banco Central pudo poner un límite a la fuerte suba".

"Los pronósticos que auguraban un ciclo de relativa estabilidad quedaron desairados por el resultado electoral y se abrió un panorama de inestabilidad que requerirá el paso del tiempo para ver como decanta la nueva realidad en el mercado financiero", analizó.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital, señaló que "luego del tremendo sell off de activos locales, lo que hasta ahora vemos es un típico overshooting de tipo de cambio, algo que se da cuando un evento extraordinario como el de ayer, no estaba para nada descontado en los precios".

"Fueron 15 puntos de diferencia en las PASO nadie lo tuvo en cuenta. Imagino que sorprendió incluso al BCRA. Por ahora no metió la presión para contener la divisa. En estas ocasiones se aconseja dejar que el dólar reaccione todo lo que deba por la expectativa y comendar a administrar los días siguientes luego de cierta calma", explicó.

La mayoría de las web de los bancos mostraron problemas de ingreso o para la compra de billetes, algunas de las que se solucionarion a lo largo de la rueda. El viernes, el minorista cerró a $ 46,55 según el promedio que realizó el Banco Central, mientras que el mayorista se había colocado en los $ 46,20.

A primera hora, los bancos ofrecieron a sus clientes la posibilidad de comprar el billete entre los $ 49 y los $ 51 a través del home banking.

El peso argentino fue por lejos la peor moneda emergente