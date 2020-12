Dólar: tras una nueva caída del blue la brecha se sigue achicando y ya es menor a 80%

El Gobierno pareciera ir logrando superar la tormenta cambiaria que desató el último endurecimiento del cepo. Casi tres meses después de aquel 15 de septiembre en el que el Banco Central (BCRA) puso en marcha una batería de medidas con las que aspiraba a aliviar la presión sobre sus reservas, las cotizaciones del dólar blue, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) comienzan a estabilizarse lejos de los máximos que alcanzaron a fines de octubre.

El paralelo retrocedió este jueves otros $ 3 y se ubicó en $ 146. Niveles similares a los que mostraba a fines de septiembre y casi $ 50 por debajo del récord de $ 195 que alcanzó el 23 de octubre. También las cotizaciones financieras cayeron a valores cercanos a los que mostraban al término del noveno mes del año. El dólar MEP cedió 0,9%, a $ 138,22, y el CCL anotó un retroceso de 0,7%, hasta $ 141,86.

El dólar mayorista, en cambio, continuó su camino ascendente. Trepó otros 9 centavos, alcanzó los $ 82,13 y acumula un alza de 48 centavos en las dos últimas ruedas. De esta manera, la brecha con el dólar blue se redujo a 77%. El dólar oficial escaló 25 centavos a $ 87,50 en las pantallas del Banco Nación, mientras que el promedio entre bancos se ubicó en $ 87,83. Y el dólar solidario subió a $ 144,38.

Consultado respecto a la sostenibilidad de estas bajas en las cotizaciones del dólar "libre" a corto plazo, Amilcar Collante, economista de Cesur, apuntó: "Diciembre tiene una cuestión estacional que juegan a favor y presiona a la baja de los dólares alternativos. El pago de aguinaldo, bonos de fin de año, entre otras, incrementan la demanda de pesos. Y esto permite atenuar la dolarización. Es decir, empresas y particulares se ven obligados a desarmar sus posiciones en dólares para poder cubrir obligaciones en pesos".

Misma causa identificó el analista financiero Christian Buteler . "En diciembre se da esta mayor demanda de dinero, tanto de empresas como de personas, que necesitan más pesos para poder hacer frente a sus gastos. Eso está impactando. También estas bajas deben verse en un contexto en el que el dólar baja a nivel mundial", dijo.

Sin embargo, añadió: "Pero también hay que mirar la película completa, si no parece que el dólar retrocede cuando en el acumulado del año subió. No se puede hablar de la baja del blue de $ 195 hasta los niveles actuales sin mencionar la suba previa".

Pero ambos analistas ponen en duda esta sostenibilidad más allá de diciembre. "Me parece que no es sostenible. Porque el Estado debe seguir emitiendo y la mayor demanda de dinero se da en este mes en particular", indicó Buteler.

Collante, en tanto, explicó: "Para fin de enero y en especial febrero la demanda de pesos vuelve a reducirse y allí el BCRA deberá absorber el excedente para evitar presiones cambiarias e inflacionarias. Además, la artillería del Central y la ANSeS no es ilimitada. Por ello, no es sostenible, salvo que se confirme un acuerdo con FMI y reduzca las expectativas de devaluación".