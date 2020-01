Dólar: sin demanda genuina, el BCRA aprovechó para comprar unos u$s 100 millones

El dólar mayorista comenzó la última rueda de la semana con una suba de 2,6 centavos, lo que permitió que volviera a superar la barrera de los $ 60 en el MULC.

Al cierre de la sesión y de la semana, el tipo de cambio quedó en $ 60, 01. El piso y el techo de la cotización fue muy acotado: $ 60 y $ 60,03. En el valor mínimo el Banco Central se dedicó a comprar, según cálculos del sector privado, unos u$s 100 millones. En cuanto al saldo semanal, se trató de un incremento de casi 20 centavos.

Cepo mediante, el dólar minorista se mantuvo sin cambios en los $ 63 en las pantallas del Banco Nación (BNA), mientras que el dólar "solidario", con el impuesto del 30%, se ubicó en $ 81,90.

El dólar blue operaba en los $ 76,77, un 0,6% arriba. Por su parte, los valores del dólar que resultan de la compra y la venta de acciones o bonos, el contado con liqui y el mep, registraban una leve baja. El contado con liqui se negociaba a $ 81,78 y el mep a $ 79,89.

Mirá también The Economist criticó la "opaca política monetaria" del BCRA La revista económica citó además a un economista argentino que comparó el rol de la entidad con el de "una imprenta de la Casa Rosada".

"El tipo de cambio abrió operando en $60; fue alrededor de las 11. Hubo muy poco volumen, como todos los días", comentó poco después del arranque real de las operaciones, Claudio García, de PR Corredores de Cambio.

Desde temprano el techo estuvo claro: una postura del Banco Central en $ 60,09. "Es una ficha de u$s 50 millones, pero no parecería llegar hoy a operarse en ese valor", advertió a media rueda un operador. De hecho, el máximo intradiario quedó bastante lejos de ese precio.

El volumen se acercó a los u$s 400 millones, u$s 390 millones, una suma que se agrandó con el correr de las horas, ya que en el comienzo de la rueda la operatoria era muy pobre.

Durante la semana, las compras del organismos no fueron constantes. El BCRA adquirió divisas por u$s 60 millones el miércoles y u$s 20 millones ayer, por lo que sumado a lo de hoy, se llevó unos u$s 180 millones. Sin embargo, el lunes realizó una venta de u$s 58 millones, último dato oficial; el saldo entonces queda en poco más de u$s 120 millones.

En cuanto a lo que acumula el banco bajo la dirección de Miguel Pesce, desde el último 10 de diciembre, son alrededor de u$s1600 millones.

En la primera subasta, el Banco Central adjudicó Leliq por $ 130.914 millones a una tasa de 50%; justamente, desde ayer, 50% es el piso de la tasa de referencia, dos puntos porcentuales menos que el nivel anterior.