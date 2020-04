Dólar: se recalentaron el blue, el mep y el contado con liqui

El dólar mayorista sumó 11 centavos, hasta quedar en $ 66,09, nivel que Banco Central (BCRA) determinó como techo con la ficha por u$s 50 millones en el MULC.

En el mercado minorista, el billete operó sin cambios a $ 67,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El valor promedio del billete fue de $ 68,34, casi 40 centavos por encima del cierre de ayer; más el 30%, el dólar quedó a un precio final de $ 88,84.

El dólar blue siguió por encima de la barrera de los $ 100, a $ 107, un 3% positivo.

En tanto, el dólar MEP y contado con liquidación, que ayer llegaron a saltar hasta 4,5% sobre el final de la sesión mostraban leves avances en el arranque pero luego se recalentaron los precios.

El dólar bolsa se negociaba arriba de $ 106 mientras que el dólar para la fuga se movía cerca de los $ 109. Así se registraban subas de hasta 3%

La reacción alcista es producto de la incertidumbre y descontento de los inversores. Mañana vencen intereses de los bonos Globales por unos u$s 500 millones, y si bien el mercado sabía que el Gobierno no tenía planeado pagarlos, había expectativas. Ya más cerca de la fecha, los temores se confirman.

"Era poco probable el pago, como estrategia de no mostrar debilidad en la negociación por parte del Gobierno. Hablamos de cuestiones extraeconómicas porque los u$s 500 millones están. Para ponerlo en perspectiva, el BCRA ya compró más de esa cantidad de divisas en el MULC desde que arrancó la cuarentena. La buena fe parece ser solo declarativa", señaló Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.

Por otro lado, en sintonía con la temporada de cosecha gruesa, en el MULC se percibió mayor participación de vendendores.

"Lo que venimos viendo estos días es que apareció algo más de liquidación de los cerealeros. Ayer se vieron unos u$s 135 millones de Ciara. Se espera que vayan vendiendo entre u$s 100 y u$s 150 millones, una oferta que, igualmente, se la va a terminar llevando el Banco Central", comentó Claudio García, de PR Corredores de Cambio.

El experto aclaró que, además de que es época de mayor liquidación, una medida del BCRA hizo que los agroexportadores volvieran al MULC: "Muchos cerealeros venían tomando cauciones muy baratas y no vendían sus dólares. Tras las medida, que limita las cuaciones a $1500 millones, es que hay más divisas en el mercado".

"La estrategia de regulación oficial se mantuvo incólume en la fecha, generando una nueva suba, la trigésimo octava consecutiva, que determina nuevos máximos históricos del dólar en el segmento mayorista local", agregaron desde PR, por medio del informe diario.

En el mismo estudio también destacaron que "las restricciones operativas y el bajo nivel de actividad, como consecuencia de la cuarentena obligatoria, son factores que le permiten al Banco Central un cómodo manejo de la evolución cambiara en un escenario internacional que no se aparta de sus condiciones de inestabilidad e incertidumbre".

Las monedas de la región se depreciaron en su totalidad y el peso argentino era el que menor caída mostraba respecto al resto, (-0,17%).

Hoy el Central licitó, como cada martes y jueves, Leliq. El monto adjudicado a 28 días fue de $ 78.954 millones a una tasa máxima, mínima y promedio de 38%. El resultado fue una contracción de $ 1.945 millones.