Dólar: se derrumbó 60% la demanda minorista para turismo y atesoramiento

En marzo la cotización del dólar minorista ganó $ 4,26 por lo que los ahorristas pudieron comprar menos billetes. El segmento de individuos demandó un 60% menos de dólares que hace un año. Por su parte, las adquisiciones netas de billetes (de todos los segmentos de clientes) sumaron u$s 805 millones, lo que significó u$s 1063 millones menos que en igual mes de 2018.

Los datos surgen del último informe del mercado cambiario publicado por el Banco Central (BCRA). De acuerdo a las estadísticas, el sector privado no financiero vendió u$s 3161 millones (u$s 25 millones menos que en febrero) y compró u$s 3966 millones (es decir, u$s 159 millones más que el mes previo).

Como resultado, el neto entre compras y ventas fue de u$s 805 millones y creció u$s 184 millones con respecto a febrero. No obstante, el saldo comprador se mantiene bajo en relación con los registrados en la mayoría de los últimos 12 meses.

Fuente: BCRA

Dentro de las operaciones con billetes, el BCRA informó que las "personas humanas" residentes en el país demandaron moneda extranjera básicamente para atesoramiento y viajes al exterior. El ahorro en dólares durante marzo totalizó u$s 612 millones y que anotó una variación interanual negativa de 67%. Por su parte los gastos por turismo y otros pagos con tarjeta se llevaron u$s 410 millones el mes pasado.

De esta manera, la demanda neta de moneda extranjera de individuos totalizó u$s 1022 millones. Si bien el nivel es similar al de febrero, la devaluación que sufrió el peso y la licuación del salario real se ven en que, en términos interanuales, disminuyeron un 60% con respecto a los u$s 2500 millones que habían demandado en marzo de 2018 entre atesoramiento y gastos dolarizados con tarjeta de crédito.

"Las compras netas de billetes de individuos descendieron en términos interanuales, tanto por menores compras brutas (total de u$s 1324 millones) como por mayores ventas brutas (u$s 712 millones)", destacó el BCRA.

La cantidad de compradores se mantuvo estable pero el poder adquisitivo fue menor

Con respecto a la cantidad de individuos que concurrieron al mercado cambiario en marzo, resalta que la cantidad de personas que vendieron billetes aumentó por tercer mes consecutivo. Totalizaron 695.000 individuos, lo que significó un incremento de 70% con respecto a las 433.000 personas que habían vendido sus dólares en el mismo mes de 2018. Al mismo tiempo, la cifra de vendedores estuvo muy cerca de los 700.000 individuos que se registraron en el pico de noviembre de 2018.

Fuente: BCRA

Por su parte, las 920.000 personas que compraron billetes a través del mercado de cambios representaron una cantidad similar tanto con respecto al mes previo como en términos interanuales. La cifra de compradores de febrero y marzo muestran un retroceso importante con respecto al 1.260.000 individuos que habían adquirido dólares en enero de este año.

"Como es habitual, las operaciones con billetes de individuos se concentraron en los estratos inferiores de monto: en marzo, el 63% de las ventas brutas y el 70% de las compras brutas fueron realizadas por individuos que operaron por montos inferiores a u$s 10.000. Los vendedores tuvieron ventas brutas per cápita de u$s 1045, mientras que las compras brutas per cápita fueron de u$s 1470", señaló el informe del BCRA.

Fuente: BCRA

Más allá de la operatoria con billetes, los movimientos de los individuos relacionados con servicios mostraron en marzo egresos netos por u$s 400 millones. Entre los gastos por servicios, el rubro más significativo fue "Viajes y otros pagos con tarjetas", que registró una salida neta de u$s 410 millones. Dicha cifra, en términos interanuales, representó una caída del 40%.