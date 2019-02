Dólar: repuntó tras compras del Central por u$s 75M y la tasa perforó el 45%

El dólar mayorista se recuperó de una baja inicial de 20 centavos y terminó el martes 8 centavos arriba a $ 37,99 en el MULC, con lo que marcó su séptima suba consecutiva.

Sin embargo, la suba no le alcanzó para reingresar a la zona de no intervención con un piso de $ 38,18 y un techo de $ 49,41.

En el mercado minorista, el billete revirtió la baja inicial de 20 centavos y terminó 10 centavos arriba en las pantallas del Banco Nación (BNA) a $ 39,90.

En tanto, el promedio entre bancos que realiza el Banco Central mostró una caída de 13 centavos a $ 38,94.

El monto negociado aumentó 39,40% al ascender a u$s 841,746 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s US$ 20 millones.

El dólar blue operaba en los $ 37,75.

En el inicio de la rueda prevalecieron los ingresos desde el exterior lo que generó la baja del tipo de cambio.

Antes del mediodía, el Banco Central compró u$s 25 millones a $ 37,7980, siendo el máximo precio de compra de $ 37.80. Una hora después la entidad adquirió u$s 50 millones a $ 37.7986, siendo el máximo precio de compra de $ 37.8200.

La autoridad monetaria no compraba u$s 75 millones, tope que puede adquirir por rueda, desde el 4 de febrero pasado. En lo que va del año, el Central compró u$s 960 millones para lo que emitió $ 35.912 millones.

"La reaparición del Central con la realización de dos subastas de divisas pareció actuar como un catalizador de la demanda que reaccionó con la fuerza suficiente como para justificar la séptima suba consecutiva", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Destacó que el precio del billete volvió a tocar el nivel más alto del año "pero siempre en un escenario de marcada tranquilidad".

Ayer el dólar llegó a saltar hasta 70 centavos en el MULC y reingresó en la zona de no intervención, pero al final de la rueda el precio se desinfló y volvió a quedar debajo del piso.

La suba del dólar fue atribuída por el mercado a una 'sobre reacción' ante la medida lanzada el viernes a la noche por el Banco Central. La entidad estableció un límite a la cantidad de Leliq que pueden tener los bancos, una medida que, según la autoridad monetaria, “busca cerrar huecos regulatorios y evitar que flujos financieros volátiles accedan a las Leliq sin el correspondiente encaje prudencial”.

El promedio de Leliq en mano de bancos con relación a los depósitos en pesos es todavía del 30%, aunque fuentes precisaron que "son tres o cuatro bancos" que tuvieron que desarmar posiciones por lo que la presión sobre el tipo de cambio no fue tal.

La tasa perforó el 45%

Fue otra rueda en la que se mantuvo la tendencia de tasas a la baja, lo que le permitió perforar el 45%.

El BCRA subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días por $ 190.000 millones, en una rueda en la que vencían $ 185.000 a una tasa máxima adjudicada de 44,7491%, una tasa promedio de corte del 44,356% y una tasa mínima adjudicada de 43,301%.