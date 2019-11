Finanzas y mercados Jueves 07 de Noviembre de 2019

Dólar: por falta de pesos el precio se hundió en todos los mercados

El tipo de cambio mayorista se mantuvo estable, no obstante, el cierre no fue genuino porque la banca pública lo sostuvo mediante compras de unos u$s 120 millones. Donde no hubo intervención la caída fue contundente: 50 centavos en el Banco Nación y casi $ 2 en el blue.