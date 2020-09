Dólar: por el súper cepo, ahorristas retiraron u$s 116 millones en un día

Tras el anuncio del súper cepo, los ahorristas se apuraron en ir a retirar sus ahorros del banco. Tanto es así que el martes último, los depósitos privados de cajas de ahorro en moneda extranjera cayeron u$s 116 millones, al pasar de u$s 12.416 millones a u$s 12.300 millones.

De esta manera, se registró la cuarta mayor salida diaria de depósitos en lo que va del año justo una semana después de que el Banco Central (BCRA) anunciara las últimas restricciones. Señal de que las medidas no hicieron más que sembrar mayor incertidumbre. Los retiros del martes equivalen a casi el 1% del total de los depósitos en caja de ahorro en moneda extranjera.

Desde la semana pasada, el total de los depósitos privados en efectivo en dólares cayó u$s 328 millones, al pasar de u$s 17.414 millones a u$s 17.086 millones. Sin embargo, los bancos admiten que los retiros no fueron mayores tan solo por el hecho de que las turnos otorgados se ven limitados por la cuarentena.

Los bancos reconocen que están dando disponibilidad completa de turnos. En la city admiten que en algunas localidades del interior incluso hay lista de espera. Pero a juzgar por los números y dichos que se repiten en el sector, este nerviosismo parece no tener asidero. "La liquidez en dólares llega al 85% en bancos de primera línea como el nuestro. Y si bien hubo mucho ruido en redes sociales con el tema de un corralito, eso es una burrada", se enojan en una de las grandes entidades.

Eso lo demuestra lo que pagan de tasa de interés por plazos fijos en dólares: el 0,5% anual.

Según relatan en los bancos, no todos los dólares se retiran junto a su dueño, porque observan que los clientes sacan doble turno: primero para extraer los billetes y luego para llevarlos a la caja de seguridad.

En otra entidad confesaron que, dentro del Gran Buenos Aires, las sucursales con turnos agotados para las próximas dos semanas son las de Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y Pilar. En las provincias, en tanto, las mayores listas de espera se encuentran en Mendoza, San Luis Capital, Villa Mercedes y Merlo.