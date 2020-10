Dólar: pese al pedido del Gobierno, el contado con liquidación trepa otro 1%

El dólar inicia una nueva semana acaparando la atención del mercado. Mientras crece la expectativa respecto de nuevas medidas que tomaría el Gobierno para reducir la brecha cambiaria, el dólar blue –que viene de acumular una suba de $ 14 en la semana última y de $ 48 en el mes– se desploma $ 7, hasta los $ 178.

La de este lunes podría ser otra rueda de alto voltaje, dado que se anticipa para hoy un virtual feriado cambiario para el dólar financiero. "Llamaron a los principales los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y nos pidieron que no operemos hoy contado con liqui", confirman desde el sector.

Pese a este pedido, el dólar financiero comenzó la jornada exhibiendo subas superiores al 4%. Sin embargo, fueron perdiendo impulso y el contado con liquidación trepa 1%, hasta $ 170,59, mientras que el dólar MEP crece 2% a $ 158,25.

"No hay mucho volumen, no es significativo. El volumen fuerte lo concentran las empresas y las sociedades de Bolsa, que hoy no están operando. Hay que recordar que el viernes salió a vender algún ente público, y eso hizo que el cierre fuera medio artificial. Hoy podría ocurrir lo mismo, que dado que no están los grandes, aprovechen sobre el cierre y lo bajen", anticipan desde una Alyc.

Con una visión de más largo plazo, Federico Furiase, director de Eco Go, analizó: “Si no hay un cambio de discurso, un rumbo político definido y un plan económico que corrija el desequilibrio fiscal y monetario, la presión sobre el dólar va a continuar. Estas colocaciones dólar linked que hará la Sectretaría de Finanzas pueden ayudar a descomprimir vencimientos de pesos de corto plazo. Pero es más de lo mismo: ganar tiempo. Para aprovechar ese tiempo ganado, necesitás que se ordene el desequilibrio fiscal y monetario hacia adelante, en el marco de un acuerdo con el FMI que engrose las reservas del BCRA, y sobre todo tener un rumbo político más claro. Sino, la presión va a seguir”.

“Las medidas anunciadas la semana pasada no lograron, por el momento, generar un cambio de expectativas. Aun con la flexibilización a las operaciones de los dólares financieros, las tensiones cambiarias crecen y la pérdida de reservas continúa a medida que la falta de confianza por la ausencia de un plan económico aumenta”, coincidieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe.

El dólar mayorista, por su parte, inicia la semana a $ 78,21, ocho centavos por encima del cierre del viernes.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se coloca en $ 83,82, por lo que el dólar "ahorro" lo hace en $ 138,20.

El dólar minorista, en tanto, se había ubica en $ 83,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA), sin cambios.