Dólar: pese a las subastas del BCRA, el billete sigue en alza y el blue llega a $ 70

Luego de registrar una nueva marca récord ayer, el dólar redobló la apuesta y arrancó la rueda con tendencia alcista. De todas formas, este movimiento no sorprende a los operadores, dado que desde hace algunos días que advierten que por la incertidumbre electoral la demanda iba a mantenerse firme.

Así, el tipo de cambio mayorista llegó a ubicarse 50 centavos arriba, en $ 59,50, pero cerca del comienzo de la primera subasta cedió algunos centavos, y en la última hora y media rondaba los $ 59,40.

En cambio, los precios minoristas seguían firmes. En el Banco Nación la moneda estadounidense se vendía a $ 62, 50 centavos más caro que al cierre de ayer. El precio promedio del billete también crecía con la misma intensidad, 50 centavos, hasta los $ 62,87.

El blue, por su parte, saltaba a $ 70, al igual que el contado con liqui, que ascendía a $ 77,70.

El ascenso del mayorista se da en un escenario en el que el Banco Central vuelve a decir presente, sin embargo, los precios se pactaron por encima de los $ 59,27 en los que se había plantado. Es por esto que la entidad optó por volver a realizar subasta de dólares

La primera subasta fue a las 12 horas por u$s 200 millones, se entregaron $ 115 millones a un precio promedio de $ 59,34. La segunda se realizó por la misma suma y prácticamente el mismo precio que la anterior, pero la entidad desembolsó u$s 61 millones. Para las 14 horas ya se anunció una tercera, también por u$s 200 millones.

Gustavo Quintana, de PR Corredores Cambio, explicó que el Central volvió a subastar para darle liquidez al mercado: "La postura de venta que puso hace unas horas era intomable, porque la puso a todo o nada; es decir, tenés que comprar u$s 25 millones de golpe y eso no es posible para todos. Por eso el mercado está operando arriba del precio del BCRA".

Por medio de esta estrategia, el BCRA induce a esperar a la subasta y a que operen menos. El objetivo se cumplió, dado que la cotización cedió. En la primera subasta la entidad entregó u$s115 millones y ya anunció la segunda, también por u$s 200 millones, para las 13 horas.

En cuanto a la licitación de Leliq, el BCRA adjudicó $ 78.745 millones, a una tasa promedio de 68,004%, levemente por encima de la media de ayer.