Dólar: persiste el letargo inicial y la debilidad del precio oficial

El dólar abrió a las 10 hs pero comenzó a operar pasadas las 11 de la mañana. De hecho, fueron al menos 70 minutos en los que las pantallas estuvieron congeladas, algo que ya prácticamente es una rutina para los operadores y corredores de cambios desde que el Banco Central (BCRA) reforzó el cepo.

La primera transacción en el mercado mayorista del MULC se realizó a $ 59,75, dos centavos por encima del valor de cierre de ayer, pero ya al mediodía, el precio rondaba los $ 59,74.

La cotización no genuina, dado que son las compras oficiales las que lo sostienen.



Con un mercado tan "muerto", como lo catalogan en la City, es comprensible que en el segemeto minorista no se vean movimientos. El billete se vendía a $ 62,50 en el Banco Nación, y el precio promedio se ubicaba en $ 62,90; ambos valores se mantenían congelado respecto de ayer.

El volumen operado no llegaba a los u$s 100 millones aún.

Donde se percibía algo más de actividad era en el mercado paralelo. El dólar blue abrió al alza y llegó operarse en torno a los $ 66,75; sin embargo, a media rueda se hundía en terreno negativo: valía $ 66,50.

En la misma línea, el contado con liqui perdía casi 1%; el dólar que resulta de la venta de acciones o bonos locales en el mercado exterior estaba en $ 75,26.

Las sospechas del arranque de la jornada se confirmaron: el Banco Nación estaba participando de la rueda, posiblemente por orden del Banco Central. Es que este mecanismo es el que se viene utilizando en las últimas semanas para recomponer reservas; desde las PASO se compraron unos u$s 1800 millones, pero se trata de una suma que resulta mínima si se la compara con la caída de más de u$s 20.000 milones que sufrieron las arcas desde la misma fecha.

"Está el Nación pagando en $ 59,74 ahora. Creemos que lleva comprados entre u$s 20 y u$s 25 millones", dijo una fuente del mercado en off the record.

En cuanto a la subasta de Leliq, el BCRA adjudicó $ 101.527 millones a una tasa promedio de 63,004%.