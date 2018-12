Dólar perdió 13 centavos a $ 38,62, aunque sin volumen que lo sustente

En una jornada de pocos negocios y rotunda calma, el dólar mayorista terminó 22 centavos abajo, en $ 37,59. En sintonía, el precio promedio del billete bajó 13 centavos, a $ 38,62.

En tanto, en el Banco Nación el billete quedó en $ 38,50, 20 centavos por debajo del cierre anterior.

El dólar perdió tanto en terreno mayorista como minorista, en una rueda en la que no se sufrieron presiones del mercado internacional. Se trató de la primera caída del tipo de cambio en la semana.

Si bien la tasa de la Leliq había logrado perforar el 59% ayer, hoy registró una leve suba. Sin embargo, esto no condicionó los negocios.

"La tasa promedio de la Leliq subió a 59,15%, y el Banco Central tomó $ 156.296 millones, unos $ 21.000 millones menos que lo que vencía. Igual ese sobrante me parece que no fue a dólar, fue poca la demanda", dijo en off the record un operador del mercado.

Por otro lado, tal como subrayó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, "durante casi 4 horas, las primeras de la jornada de hoy, el valor del dólar contra el peso se mantuvo por encima del precio de referencia de ayer, un valor que fue aprovechado por los inversores para suscribir en pesos la licitación de Letes en dólares".

Izzo también informó por medio de su informe diario que el peso se apreció "en concordancia con el resto de las monedas de la región que se revaluaron contra la divisa norteamericana (Brasil 1,24% y México 0,50%)".

Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, fue una una rueda de desarrollo tranquilo y sin sobresaltos, en la que la divisa norteamericana operó con tendencia débil revirtiendo la relativa solidez exhibida en los primeros días de la semana.

Los máximos se anotaron en $ 37,73 a poco de iniciada la sesión, "lapso en el que apenas prevaleció la demanda por cobertura", comentó Quintana. A su vez, el experto detalló que "los ingresos desde el exterior se fueron intensificando a lo largo de todo el día provocando un retroceso de la cotización que se acentuó en el último tramo de la jornada". De esta manera es que la cotización tocó un mínimo intradiario de $ 37,57.

El volumen de negocios no acompañó la tendencia bajista. El monto operado en el spot no alcanzó los u$s 600 millones; se negociaron u$s 588 millones, casi un 10% menos que ayer.