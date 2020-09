Dólar: para Szewach, hoy hay “un círculo vicioso” que es “insostenible”

Para el ex director del Banco Central Enrique Szewach, el mercado cambiario está hoy entrampado en “un círculo vicioso” y las políticas relativas al dólar atraviesan una situación “insostenible” mientras existe una discusión entre dos posturas que no quieren “blanquear los desaguisados”. “Creo que algo van a hacer, no se qué”, resumió.

En declaraciones a radio Mitre, Szewach se manifestó especialmente preocupado por cómo impactan los desequilibrios macroeconómicos al mercado cambiario, y apuntó que actualmente “hay un exceso de demanda en un mercado absolutamente trabado y que no genera incentivos para que haya oferta”.

“Hay un fenomenal desequilibrio macro, que es el exceso de pesos que generó un aumento de la brecha cambiaria; eso provoca aceleración de importaciones y demora de exportaciones; lo que genera que el Banco Central compre menos reservas. Como compra menos reservas, se recrudece la brecha y como recrudece la brecha, hay más demanda” de dólares, evaluó.

“Estamos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir”, sostuvo y sentenció: “Si no se resuelven los temas de fondo, cualquier mecanismo cambiario que elijas va a ser malo”.

Para el economista, “va a ser malo profundizar el cepo, porque vas a tener más demanda en el blue”, pero también “va a ser malo tener un mercado libre, porque vas a tener solo un mercado de demanda porque no hay incentivo para la oferta”. “Tenés que elegir entre males mientras no resuelvas el problema de fondo que se agravó con un clima político desastroso”, describió.

Huir de los pesos

Szewach comparó la situación actual con la que siguió a la de las PASO de 2019, cuando, dijo, había otra situación macro pero el resultado de los comicios generó una huida de los pesos “que llevó el dólar de $40 a $ 60”. “Ahora estás en lo mismo: estás en una huida de los pesos, disfrazada por la pandemia, en un un contexto macro muy desequilibrado”.

“Lamentablemente mientras no vayamos a un mayor equilibrio y la política no deje de hacer estos desastres tenemos que inventar algo para frenar la pérdida de reservas”, insistió y precisó: “Puede ser profundizar el cepo, como dicen algunos, o armar un mercado libre y cruzar los dedos. Mi idea sería eliminar todas las trabas del mercado formal, que es este mercado de bonos que también terminaron trabando”.

Ante la pregunta por la posibilidad de sostener el actual status quo, respondió sin vueltas que la situación actual “es insostenible”. “Si hacés una proyección, mirás las reservas del Banco Central y hacés la cuenta, hay un momento en el que te quedás sin reservas. Aún sin llegar a eso, cuando anuncies o trascienda que tuviste que prendar el oro para conseguir dólares o ejecutar el swap chino, acelerás todavía más la corrida”, advirtió.

“Creo que algo van a hacer, no se qué. Hay una discusión entre explicitar el precio del dólar que equilibra esta situación política y económica, que es exorbitante, o restringir la venta para que el Banco Central no siga perdiendo reservas. El Gobierno, me imagino, no quiere un mercado libre porque no quiere explicitar el costo de los desaguisados de la política económica y el ministro de Economía no quiere profundizar el cepo para no explicitar la brecha entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial”, analizó y concluyó: “Estamos metidos en esa trampa por la irresponsabilidad de una política que no se da cuenta de que está jugando con fuego”.