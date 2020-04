Dólar: los seis factores que generan mayor presión sobre el tipo de cambio

El contexto económico global plantea un fuerte desafío para la economía argentina, más todavía si se contemplan los métodos que esta tratando de implementar el Gobierno para amortiguar el impacto negativo del parate por el coronavirus.

Se está dando actualmente y en forma simultánea un combo de factores que hace que el dólar tenga una presión alcista importante, explicando la ultima suba pero también anticipando mayores avances hacia adelante. La emisión monetaria, la baja tasas de interés, la falta de instrumentos para invertir para cuidar los pesos, el riesgo de caer en default y la falta de capacidad de generar divisas plantean un oscuro panorama para el peso y mayor presion alcista sobre el tipo de cambio .

Juan José Vázquez, head de research de Cohen lo resume en cuatro puntos centrales

“Por un lado vemos que el riesgo de default de corto plazo genera mayor presión sobre el tipo de cambio. A ello hay que sumarle que la tasa real en pesos negativa es otro condicionante para que veamos mayor suba en el dólar. Además, fue notable el incremento de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal", subrayó.

Recordó que "en lo que va del 2020 el Gobierno ya lleva emitido $ 522.000 millones entre adelantos transitorios y transferencia de utilidades, a lo que se suma la incertidumbre local e internacional en cuanto al impacto en la actividad del Covid-19 es otro condimento no menor”.

Histórica emisión monetaria

El escenario de pandemia y de freno del nivel de actividad significó un impulso importante a la emisión monetaria desde el Banco central para poder sostener a la economía. El BCRA emitió en los últimos cuatro meses más de $ 601.000 millones, haciendo que los adelantos transitorios más que se duplicaran en esa estapa. Por otro lado, la base monetaria tuvo una expansión del 41% en los últimos 30 días y del 90% en los últimos 12 meses. Todo ello, y en medio de una economía frenada, genera una natural mayor presión alcista en el dólar .

Los analistas de Quinquela Fondos explicaron que el escenario base para 2020 implicaba un rol activo del BCRA como fuente de financiamiento del Tesoro aunque tal escenario se exacerbó por los efectos de la crisis sanitaria originada por el Covid-19

“Estamos ante un contexto en donde se puede estimar una emisión no menor a $ 2 billones, que se destinaría a cubrir el déficit primario del Tesoro, a pagar los intereses en pesos y a pagar los intereses de las Leliq. Esa expansión primaria implica duplicar la base monetaria aún antes de que empiece a funcionar el multiplicador. De esta manera, el BCRA tendrá el desafío de tratar de esterilizar ese impacto”, comentaron desde Quinquela Fondos.

El economista Fernando Marull, director de la consultora Marull y asociados asigna a una de las causas de la suba del tipo de cambio a la histórica emisión monetaria del Central en los meses de pandemia y cuarentena.

“En los últimos dos meses, el Central emitió aproximadamente $ 400.000 millones lo que generó una fuerte liquidez en el mercado, empujando a la baja las tasas de interés y desalentando la demanda de activos en pesos y alentando la demanda del dólar. La mayor demanda del billete generó un rally del tipo de cambio”, afirmó.

Bajas de las tasas de interés

Como segundo punto importante para explicar la actual suba del dólar y los riesgos de que dicho avance continúe hacia adelante se destaca que los rendimientos de los activos en pesos son tan bajos que ni siquiera logran compensar la tasa de inflación, haciendo que la tasa real sea negativa. Así, los instrumentos en peso pierden atractivo y el dólar emerge como la mejor cobertura.

Juan Guma, research de Capital Markets Argentina (CMA) le atribuye a la suba del dólar al contexto de tasas reales negativas con la que convive la economía argentina.

“Tanto la suba en el dólar como el último dato de inflación son en parte consecuencia de las bajas tasas en pesos (que en términos reales están alrededor de -25%, si tomamos como referencia la Badlar), acompañadas de la fuerte expansión monetaria que tuvo lugar en las últimas semanas dada la necesidad de financiamiento que tiene el Gobierno”, comentó.

Por otro lado, Guma explica que en este contexto, "el parking a la venta de dólares exacerba la brecha cambiaria ya que quien quiere comprar puede hacerlo sin restricciones mientras que quien quisiera vender debe esperar 5 días en un activo con volatilidad muy elevada, lo que claramente resta incentivos a que exista oferta de divisas fuera de algún organismo público o, dentro de lo que permita el BCRA, de liquidación de algún exportador".

Desde Quinquela Fondos señalaron que la caída en los rendimientos de los activos en pesos se desprende a partir de las medidas tomadas por el BCRA como parte del proceso de contención de empresas afectadas por la cuarentena.

“El BCRA decidió fomentar la baja de las tasas de interés activas, para ello fue limitando la posición en Leliq y disminuyendo el rendimiento de los pases, además de reducir encajes a quienes otorguen créditos subsidiados. La reacción de la banca ante este posicionamiento del BCRA fue bajar las tasas pasivas a niveles que no se observaban hace varios años. Las cuentas remuneradas están en rendimientos nulos y los plazos fijos devengan tasas que ya se convirtieron en negativas en términos reales. Por lo tanto, estas tasas de interés no le ganan a la inflación y por lo tanto nada asegura que le puedan ganar a la devaluación esperada para el contado con liquidación”, explicaron.

Falta de alternativas de inversión

Además de que los instrumentos en pesos que existen no otorgan un rendimiento positivo en términos reales, otro de los factores que está generando una mayor demanda del billete en este momento es que no existen instrumentos alternativos para pesos actualmente. Esto hace que el dólar emerja como el activo estrella y tenga mayor demanda, por lo que generar mayor presión alcista sobre el precio.

Los analistas de Quinquela Fondos agregaron que si bien es cierto que la inflación en el mediano plazo le debería ganar al contado con liquidación, hoy es difícil encontrar activos en pesos que le ganen sostenidamente a la inflación y no impliquen riesgo de default.

“Para el inversor minorista están los depósitos indexados, pero lo cierto es que la banca casi no tiene activos indexados y los que tiene están bajo discusión su aplicación (hipotecarios UVA). Para los inversores mayoristas existen bonos que rinden ajuste por inflación (CER) más un spread, pero en el marco del proceso de reestructuración de la deuda, todavía pueden ser sujetos a reperfilamiento, canje o reestructuración, por lo que su rendimiento futuro es incierto”, dijeron.

Riesgo de default e incertidumbre económica

Otro punto que genera una mayor demanda de dólares es la incertidumbre asociada a la cuestión económica y al proceso de reestructuración de la deuda. Si el Gobierno no lograse cerrar un acuerdo con acreedores y se cae en default, la presión sobre el tipo de cambio va a ser nuevamente muy fuerte. Dado que los riesgos son altos y no se relajan sino más bien que se mantienen latentes, la presión sobre el dólar ante tal riesgo permanece intacta.

Desde Quinquela Fondos agregaron que “el proceso viene más lento de lo esperado y todavía no hay certezas de que se haya logrado un acercamiento de posiciones entre el Tesoro y los acreedores. En un contexto global donde prevalece el resguardo en activos de bajo riesgo, el proceso se dificulta aún más, ya que el mercado no valora positivamente los activos de mercados emergentes y requiere mayores rendimientos”.

Para Marull, el hecho de que estemos al borde de un default hizo subir al dólar, empujando a que los inversores locales se cubran ante tal riesgo demandando el billete.

“El argentino se cubre ante los riegsos de que veamos un incumplimiento de los pagos de la deuda argentina. Si se llega a un default o mayores controles cambiarios, quizá veamos otro salto. El pico de junio de 2002 fue 125 del tipo de cambio real multilateral y hoy estamos en 110, por lo cual todavía hay espacio”, explicó.

Mayor crédito, menos venta de dólares

Para que las compañías logren hacer frente a sus compromisos, principalmente sueldos, el Gobierno decidió salir a ofrecer una amplia cantidad de créditos a tasas subsidiadas. Así, las empresas están lentamente prefiriendo endeudarse a tales tasas en vez de tener que vender sus dólares. De esta manera, hay menos dólares a la venta con una demanda constante, generando mayor presión sobre el tipo de cambio.

Hasta ahora quedó claro que la demanda de dólares (CCL) se origina en una mayor disponibilidad de pesos y en falta de alternativas para invertir esos pesos a rendimientos que superen a la devaluación esperada. En las últimas jornadas esto se agravó con una desaparición de la oferta de dólares.

Desde Quinquela Fondos agregaron que “si bien en un contexto de freno a la actividad económica, con empresas que afrontan necesidades financieras para pagar salarios, se podría esperar que des ahorren dólares atesorados para afrontar sus obligaciones. Esto ha sucedido en otros períodos de falta de liquidez. Pero lo cierto es que la plaza está líquida y existe oferta de créditos en pesos a tasas atractivas y que llegan a ser negativas en términos reales. Eso hace que las empresas no deban desatesorar y por lo tanto conserven sus dólares”.

Falta de oferta de dólares

Por último, otro clave para entender la suba del dólar está relacionado con la cantidad de divisas en el país. Actualmente se da un proceso de falta de dólares que, combinado con una ampliación de la cantidad de pesos, hace que el desequilibrio se ajuste vía precios.

La capacidad de generar divisas hacia adelante, en medio de un parate económico global y doméstico podrían generar mayores desequilibrios en la economía y que los mismos sean corregidos via precios. Más pesos y menos dólares pueden ser un combo explosivo para que siga subiendo el billete hacia adelante.

Un operador de un banco local señalaba que el freno a las exportaciones por cuestiones comerciales y financieras va a complicar a Argentina.

“No solo hay un freno a las exportaciones por cuestiones de actividad. También hay un freno por el lado financiero ya que al agricultor recibe dólares a $65 cuando en realidad el tipo de cambio esta en niveles de $110. Hay un desincentivo para que el agro liquide por lo cual, puede que hayan menos dólares en la plaza. Ello, junto con una emisión monetaria importante, podría provocar un nuevo salto en el billete”, alertó.