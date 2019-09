Dólar: las ventas oficiales del Nación y el Central no impidieron que subiera el minorista

En el mercado de los grandes jugadores el valor del dólar estuvo bajo control. Con posturas de u$s 10 millones provenientes de entidades públicas, el dólar mayorista se mantuvo prácticamente sin cambios durante toda la rueda. En cambio, la estrategia no surtió efecto en las pizarras que ofrecen el billete al público en general.

Aunque en la apertura la tendencia fue alcista, el tipo de cambio se negoció en torno a los $ 56,51, para luego cerrar a $ 56,52, dos centavos arriba versus el valor de ayer. Es que a menos de una hora del arranque, aparecieron las posturas de venta por valores que asustaron, las clásicas fichas de u$s 10 millones, que si no son del Banco Central (BCRA) son de entidades amigos, como el Banco Nación. Los operadores confirmaron que, de hecho, vendieron los dos, aunque en la City dicen que no se puede calcular cuánto vendieron en total.

Sin embargo, en el Banco Nación el billete se ubicó, a lo largo de toda la sesión, en $ 58,50 para la venta, el mismo precio que en la víspera. En tanto, el precio promedio del billete sumó 12 centavos más que la media de ayer, $ 59,15.

Desde el primer momento, en las mesas de la City estaban convencidos de que las posturas de ventas no eran genuinas; se estimaba que el Banco Nación estaba plantado, firme en la oferta, para detener un aumento de la cotización de la divisa; una tarea que se llevó a cabo a la perfección, ya que "no pasó nada más después, según describió una fuente. "Está trabado con una ficha grande", dijo el mismo operador a mitad de jornada, para luego agregar: "Estuvo horrible, muerto; no pasó nada".

Por su parte, otra fuente aseguró: "Efectivamente, el BCRA también participó, pero pensamos que se puso de fronting cuando las líneas de crédito del Nación impedían la concreción de operaciones".

Sobre el volumen, desde otra mesa de dinero porteña comentaron que es "incierto" y que "se pusieron entre dos y tres órdenes de u$s 10 millones que se terminaron pagando", por lo que el estimado es el ese, u$s 20 o u$s 30 millones.

De todas formas, el volumen siguió siendo muy acotado, al igual que en las últimas ruedas.

Por su parte, el dólar se ubicó casi 1% arriba, en los $ 62, mientras que el contado con liqui cedió a $ 68,65.

En cuanto a la subasta de Leliq, la tasa promedio del día, el equivalente a la tasa de política monetaria, quédo en 83,205% y el monto total adjudicado fue de $ 239.655 millones , lo que produjo una contracción de $ 16.270 millones.