Dólar: las ventas de futuros del BCRA, cerca de quebrar límites y poner fricción con el FMI

El volumen operado en futuros de dólar en el mes de agosto fue el más alto en el último año. En el último mes se operaron 12,4 millones de contratos, y el interés abierto en futuros de dólar alcanzó los u$s 4500 millones.

Haber llegado a este nivel implica que el Banco Central (BCRA) roza los límites de u$s 5000 millones que había impuesto en su momento el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y si bien es cierto que el acuerdo con el Fondo está caído, analistas del mercado alertan sobre los riesgos de que la entidad supere ese límite, algo que a esta altura dan por descontado.

La entidad que preside Miguel Ángel Pesce no solamente estuvo vendiendo parte de sus reservas para contener la suba del dólar en estos últimos meses. También ha estado interviniendo en el mercado de futuros, principalmente con la venta de contratos de dólar futuro. A comienzo de año, el interés abierto en el mercado de dólar futuro era de 907.250 contratos.

Actualmente pasó a 4,45 millones de contratos, multiplicándose casi por cinco. De esta manera, se acerca a los máximos de julio de 2019 de 5,53 millones de contratos, siendo ésta la segunda marca más elevada desde 2015, cuando el mercado rozó los u$s 15.000 millones de interés abierto, con el BCRA como principal vendedor de esos contratos.

El límite que impuso en su momento el FMI no era el único. También existe un segundo tope, que fijaron los mercados locales de venta de futuros. Los analistas de Bull Market Brokers precisan que este último límite lo impone Argentina Clearing. Se trata de la cámara compensadora de contratos de futuros y opciones del Rofex, donde están registrados los contratos. La entidad fija ella misma el segundo límite de u$s 5000 millones.

Con el FMI, el tope era de entre u$s 3600 millones a u$s 5000 millones. En Argentina Clearing recuerdan que en 2015 también había limites impuestos por la compañía a la exposición de dólar futuro. Pero rememoran que tanto desde el Banco Central como desde el Ministerio de Economía, por entonces encabezado por el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, los llamaban para que no "entorpecieran la política cambiaria".

"Esos u$s 5000 millones es un límite testimonial que no respetan ni respetarán. Pero el límite con el FMI, que estaba entre los u$s 3600 millones y los u$s 5000 millones, era una de las variables para activar los desembolsos. Obviamente hoy eso está todo caído. El BCRA puede vender más de esa suma, y es lo que sucederá", comentaron desde Bull Market Brokers.

Desde Bull Market Brokers proyectan que el BCRA mantendrá, hasta diciembre, este status quo y estimaron que la entidad puede sumar entre u$s 1700 millones y u$s 2000 millones extras vendidos a futuro. Más aún si, vendiendo los bonos en cartera, no logra contener la brecha entre el dólar oficial y sus variantes financieras.

Sin embargo, también explicaron: "El acuerdo con el FMI no existe y deben comenzarlo de vuelta. El problema será cuando se sienten con el FMI y debatan sobre la alta exposición en dólar futuro y el Fondo les pida que lo bajen".

Juan José Vázquez, head de research de Cohen, explica que el límite de u$s 5000 millones de venta de dólar futuro le fue impuesto al BCRA para evitar que se repita la experiencia de 2015, cuando el Central acumuló una gran cantidad de contratos vendidos en dólar futuro.

"Los u$s 5000 millones eran para que el BCRA tome posición dentro de Rofex, que era el límite por agente que se impuso para evitar que se repita lo que pasó en 2015. En aquel momento se llegó a tener un interés abierto de casi u$s 15.000 millones con el offer siendo entero del Central. Esto terminó condicionando al mercado y generó un problema para Rofex y una contingencia que al día de hoy no está solucionada, de modo que se mantuvo el límite en los u$s 5000 millones. Como se rompió el acuerdo con el Fondo no hay ninguna imposición", explicó Vázquez.

Por su parte, Fernando Marull, economista y director de FMyA, también hace hincapié en el hecho de que no se mantiene la vigencia de los límites impuestos por el FMI. "El acuerdo con el FMI está caído, por lo que solamente hay límites técnicos que le imponen el Rofex, que hoy es de cerca de u$s 5000 millones", señaló.