Dólar: la brecha es del 31% y se esperan mayores subas tras las vacaciones

La estabilidad del tipo de cambio mayorista y el salto del dólar contado con liquidación hizo que la brecha entre ambos salte por encima del 30% y así alcance los niveles más altos desde noviembre. Desde la implementación del cepo cambiario, cada vez que la brecha se aproximó a niveles de 32% a 34%, el contado con liquidación ajustó y la brecha volvió a caer debajo de 30%. Analistas advierten que el dólar blue y contado con liquidación podría tener un nuevo impulso alcista y generar una nueva ampliación de la brecha.

El diferencial entre el contado con liquidación y el dólar mayorista superó el 30% cuatro veces desde que se implementó los nuevos controles cambiarios. Tanto en septiembre y noviembre, la brecha saltó por encima del 30%. Salvo en octubre, la brecha se moderó tras alcanzar un máximo de 32% ya que luego el contado con liquidación ajustó a la baja. La excepción fue en octubre cuando el diferencial superó el 38%. Actualmente la brecha está en 31% y los analistas esperan que siga la tensión en el dólar contado con liqui y amenazando con una ampliación de la brecha.

Nicolas Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) coincide con el hecho de que el billete podría escalar posiciones hacia adelante.

“Creo que en febrero el tipo de cambio debería escalar un poco, incluso con chances de que dejen correr el oficial también. En definitiva, si bien es difícil predecir si la brecha y si la misma va a estar por encima o por debajo del 30%, creo que ambos tipos de cambio (el dólar oficial y el contado con liquidación) pueden estar por encima de donde están ahora”, sostuvo Chiesa.

Con una visión similar, Jorge Ibarra, operador de Mateo & Marchioni Sociedad de Bolsa espera que el dólar blue amplíe el recorrido alcista en las próximas semanas.

“Creo que, si se compara el valor del dólar blue con el del banco, sin tener en cuenta el impuesto del 30% a la demanda de billetes, el blue debería tender al alza y que la brecha se amplíe. Hoy por hoy, el billete está en estos valores ya que las pymes y los individuos están dolarizados y hay venta de dólares para el pago de vacaciones y sueldos. Es algo circunstancial y momentáneo. Creo que, desde la segunda quincena de enero y primera de febrero, el dólar blue debería tender al alza”, proyectó Ibarra.

El futuro del dólar y el TCR

La fuerte suba del tipo de cambio en los últimos meses permitió que el salte tipo de cambio real multilateral, haciendo que la economía a nivel agregado se ubique en un nivel de competitividad más elevado. Este factor resulta clave para determinar si el valor del dólar en estos niveles resulta adecuado o si, por el contrario, podría tener un mayor desplazamiento al alza hacia adelante.

Juan Manuel Truppia, head de Sales and Trading de TPCG entiende que al concepto de la brecha resulta clave agregarle al análisis el nivel del tipo de cambio real (TCR).

“Creo que mirar la brecha, sin mirar el nivel del Tipo de cambio real oficial, y en base a ello pensar cual es el tipo de cambio real contado con liquidación, no tiene mucho sentido. Una cosa es un 30% de brecha cuando el TCR oficial está en 150, y la otra es mirarlo cuando es 120, como ahora”, señaló.

Para el especialista, y mirando la historia, estos niveles de 150 de TCR funcionó últimamente como un techo.

“Creo que el nivel actual del TCR tanto de contado con liquidación como el oficial son razonables, si es que se tiene confianza. Mirando la historia, en la época del primer kirchnerismo se tenía el TCR en niveles de 160 a 170 puntos. Últimamente la zona de 150 funcionó como un techo”, explicó.

Un operador de cambios de un banco local afirmó que existen causas que puedan hacer pensar que el dólar puede subir, así como también que estamos en un nivel adecuado.

“El valor del dólar contado con liqui (e incluso el oficial) se encuentra en un nivel adecuado para hacer competitivo a la economía. De todos modos, la inflación inercial, la emisión monetaria, la baja de tasas y potencial caída de demanda de dinero desde finales de enero en adelante amenazan con el equilibrio de corto plazo, lo que podría generar nuevas subas en la divisa en las próximas semanas”, dijo el trader.

Factores que potencia la suba del dólar

A la hora de encontrar causas sobre la suba del billete, analistas advierten la relación clave que existe entre la emisión de dinero, la inflación y la suba del tipo de cambio. A ello se le suma la baja de tasas recientemente implementada por el BCRA , desincentivando la demanda de activos en pesos y empujando a la demanda del billete, lo que podría generar una potencial ampliación de la brecha.

Entre algunas de las causas que potencian la suba, Ibarra remarca que tanto la baja de tasas como la emisión de dinero podría incentivar al alza el tipo de cambio.

“La baja de tasas le juega en contra para que haya más amplitud de la brecha. En ese sentido creo que la pregunta que hay que hacerse es si tiene sentido hacer plazo fijo al 35% o 40% y si se cree que la inflación va a ser menor a esos valores. No le veo mucho sentido. Por otro lado, la cantidad de dinero emitido desde las Elecciones PASO en adelante, sumado a que el pensamiento del actual Gobierno de que la emisión no emite inflación, la emisión va a continuar y la inflación no creo que baje un 50% este año. Por estos factores es que creo que la brecha se va a ampliar en los próximos meses”, comentó.

Por otro lado, Ibarra remarca que actualmente no hay demasiados incentivos en tomar riesgo en otros activos financieros locales.

“Hoy por hoy, sigo pensando que Argentina sigue siendo un país de alto riesgo. Es un mercado para profesionales de trading y creo que hay que estar dolarizado. Creo que el techo del tipo de cambio está lejos de los valores actuales ya que todo peso nuevo que haya a dando vueltas no lo veo yendo a bonos o acciones, sino al billete”, comentó.

Para Truppia existe un tire y afloje entre la inflación y el dólar está relacionado con la impresión de billetes y la demanda de dinero.

“Es un juego de dos etapas en la que se parte de la impresión de pesos, que luego genera un exceso de billetes en circulación y posterior inflación. Dada la mayor inflación, a ello le sigue un salto el tipo de cambio y que se llegue a un contexto de mayor brecha”, dijo Truppia.

La impresión y demanda de dinero en febrero

El trimestre diciembre a febrero suele ser desafiante para el manejo de la política monetaria, especialmente porque se trata de una época marcada por los vaivenes estacionales de la demanda de dinero.

El economista Jefe de Grupo SBS afirmó que la demanda aumenta con fuerza en diciembre (cerca de 6% m/m real) y luego inicia una caída casi tan pronunciada desde fines de enero. En los últimos años, el BCRA cayó en la “trampa de febrero” en más de una oportunidad y algunas razones sugieren que en 2020 la historia podría repetirse.

“La emisión monetaria en noviembre a diciembre fue considerable, con $320bn para financiar al Tesoro y otros $166,1bn por compras de dólares. Con este impulso, la base monetaria terminó el año 36,7% por encima del promedio de octubre y la suba del circulante superó ampliamente el aumento estacional de la demanda de dinero. Mientras tanto, el BCRA redujo el piso de la tasa de referencia en dos oportunidades e indicó que tomará medidas para estimular el crédito. Estas acciones sugieren que el BCRA no parece estar tomando el mejor curso de acción para enfrentarse a la ´trampa de febrero´, comentó Yarde Buller.

Por otro lado, el economista jefe de Grupo SBS alertó que la emisión en exceso del aumento estacional de la demanda de dinero presionó a la baja sobre la tasa de interés , movimiento que se podría haber evitado manteniendo el piso a la tasa de Leliq para evitar que las tasas reales se hundieran en territorio negativo.

“Si no se corrige el curso esterilizando excesos, en las próximas semanas la caída de la demanda de dinero podría acentuar el problema de liquidez impactando sobre el tipo de cambio implícito y las expectativas de inflación”, advirtió.