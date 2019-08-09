Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

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Finanzas y mercados Viernes  09 de Agosto de 2019

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CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000170,00170,00
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MERVAL1,700041.093,4500
BOVESPA-0,0800104.115,2300
DOW JONES-0,620026.378,1900
S&P 500 INDEX-0,71612.938,0900
NASDAQ-0,97008.039,1560
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,4624319,3028317,8331
TRIGO CHICAGO0,3009183,7186183,1674
MAIZ CHICAGO-0,4866161,0172161,8045
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PETROLEO BRENT2,370258,740057,3800
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