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Finanzas y mercados Jueves 18 de Julio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4598
|41,3000
|43,3000
|DÓLAR BLUE
|-0,7919
|43,6500
|43,8500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,6022
|-
|42,5785
|EURO
|-0,3800
|47,3988
|47,4606
|REAL
|0,0239
|11,2669
|11,2791
|BITCOIN
|6,4202
|10.314,7700
|10.322,0700
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|47,6250
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6949
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,6667
|59,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|49,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|0,2432
|61,8400
|TNA 7 DIAS
|3,0882
|46,4000
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|1,1905
|170,00
|168,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-6,6667
|2,10
|2,25
|DISC USD NY
|-0,6999
|120,60
|121,45
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,0300
|41.451,3100
|BOVESPA
|0,2600
|103.855,5300
|DOW JONES
|-0,0800
|27.219,8500
|S&P 500 INDEX
|0,0472
|2.984,4200
|NASDAQ
|-0,1400
|8.185,2060
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,4816
|322,7016
|324,2632
|TRIGO CHICAGO
|-1,7310
|182,5244
|185,7395
|MAIZ CHICAGO
|-2,3509
|167,6114
|171,6467
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|232,0000
|232,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,8850
|62,4600
|63,6600
|PETROLEO WTI
|-2,1839
|55,5400
|56,7800
|ORO
|-0,1266
|1.419,5000
|1.421,3000