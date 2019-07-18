Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

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Finanzas y mercados Jueves  18 de Julio de 2019

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DOW JONES-0,080027.219,8500
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TRIGO CHICAGO-1,7310182,5244185,7395
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