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Finanzas y mercados Viernes 05 de Julio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,7009
|41,1000
|43,1000
|DÓLAR BLUE
|0,2358
|42,3000
|42,5000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,8802
|-
|42,4570
|EURO
|0,2893
|46,9150
|46,9641
|REAL
|0,4974
|10,9531
|10,9716
|BITCOIN
|0,8745
|11.232,3400
|11.243,8100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|48,4375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-3,3333
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-3,2787
|59,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|50,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,8681
|63,9500
|TNA 7 DIAS
|-1,0817
|46,6400
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|163,00
|163,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-3,1915
|1,82
|1,88
|DISC USD NY
|-0,5776
|120,50
|121,20
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,9200
|41.380,3800
|BOVESPA
|0,1700
|103.636,1700
|DOW JONES
|-0,3600
|26.966,0000
|S&P 500 INDEX
|-0,5267
|2.995,8200
|NASDAQ
|-0,5700
|8.170,2310
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,1296
|321,5993
|325,2737
|TRIGO CHICAGO
|0,4826
|191,2510
|190,3324
|MAIZ CHICAGO
|0,4619
|171,2530
|170,4656
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|231,0000
|231,0000
|PETROLEO BRENT
|1,5640
|64,2900
|63,3000
|PETROLEO WTI
|1,0387
|57,3900
|56,8000
|ORO
|-1,4954
|1.396,5000
|1.417,7000