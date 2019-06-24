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Finanzas y mercados Lunes 24 de Junio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4566
|41,6000
|43,6000
|DÓLAR BLUE
|-0,2247
|44,2000
|44,4000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,3605
|-
|42,6842
|EURO
|-0,0691
|48,4474
|48,4986
|REAL
|-0,4150
|11,1251
|11,1349
|BITCOIN
|1,9841
|11.044,7000
|11.046,8700
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|50,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-4,5977
|62,2500
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-4,5283
|63,2500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|52,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-3,0376
|68,6300
|TNA 7 DIAS
|-3,4771
|50,8000
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|6,3453
|150,00
|141,05
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-2,8571
|1,70
|1,75
|DISC USD NY
|-1,4344
|120,25
|122,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,5200
|40.294,8200
|BOVESPA
|0,1600
|102.012,6400
|DOW JONES
|0,1900
|26.719,1300
|S&P 500 INDEX
|0,0871
|2.950,4600
|NASDAQ
|0,0500
|8.031,7070
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,6923
|334,0003
|331,7038
|TRIGO CHICAGO
|1,8536
|196,8544
|193,2719
|MAIZ CHICAGO
|0,9045
|175,6819
|174,1072
|SOJA ROSARIO
|0,2146
|233,5000
|233,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,2883
|64,3600
|65,2000
|PETROLEO WTI
|-0,5050
|57,1400
|57,4300
|ORO
|0,8810
|1.408,5000
|1.396,2000