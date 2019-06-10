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Finanzas y mercados Lunes 10 de Junio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|0,4449
|44,9500
|45,1500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|3,4219
|-
|45,2120
|EURO
|0,0815
|50,8282
|50,8496
|REAL
|0,3338
|11,5921
|11,6013
|BITCOIN
|4,0839
|7.939,1000
|7.944,7100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,4745
|52,9375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,9412
|66,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,8777
|67,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|0,3730
|72,6600
|TNA 7 DIAS
|-2,8462
|53,2500
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,8730
|127,10
|126,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,2903
|1,57
|1,55
|DISC USD NY
|-0,0885
|112,90
|113,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|1,8500
|35.662,8700
|BOVESPA
|-0,6600
|97.821,2600
|DOW JONES
|0,6300
|25.983,9400
|S&P 500 INDEX
|0,8882
|2.873,3400
|NASDAQ
|1,6500
|7.742,1010
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,9635
|317,6494
|314,6180
|TRIGO CHICAGO
|0,0000
|185,3720
|185,3720
|MAIZ CHICAGO
|-0,1203
|163,4777
|163,6745
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|230,0000
|230,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,8374
|62,7600
|63,2900
|PETROLEO WTI
|-0,1852
|53,8900
|53,9900
|ORO
|-0,9991
|1.327,8000
|1.341,2000