Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

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Finanzas y mercados Jueves  06 de Junio de 2019

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DÓLAR B. NACIÓN0,437643,900045,9000
DÓLAR BLUE-0,548245,150045,3500
DÓLAR CDO C/LIQ6,5890-45,0376
EURO0,410050,326250,4575
REAL-0,148511,539911,5673
BITCOIN0,38647.693,58007.695,1500
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000052,9375
C.MONEY PRIV 1RA 1D-0,740767,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D0,000068,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000053,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,013872,5000
TNA 7 DIAS-0,798753,4100
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000125,00125,00
CUPÓN PBI EN PESOS34,50292,301,71
DISC USD NY-0,6652112,00112,75
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL1,660034.700,8400
BOVESPA-1,420097.380,2800
DOW JONES0,820025.332,1800
S&P 500 INDEX0,81622.803,2700
NASDAQ0,64007.527,1170
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,3893319,4866323,9877
TRIGO CHICAGO-2,9571180,8709186,3825
MAIZ CHICAGO-2,8807162,5919167,4145
SOJA ROSARIO0,0000237,0000237,0000
PETROLEO BRENT-2,243060,580061,9700
PETROLEO WTI-3,272351,730053,4800
ORO0,43831.329,20001.323,4000
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