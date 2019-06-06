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Finanzas y mercados Jueves 06 de Junio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,4376
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|-0,5482
|45,1500
|45,3500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|6,5890
|-
|45,0376
|EURO
|0,4100
|50,3262
|50,4575
|REAL
|-0,1485
|11,5399
|11,5673
|BITCOIN
|0,3864
|7.693,5800
|7.695,1500
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|52,9375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-0,7407
|67,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|0,0000
|68,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,0138
|72,5000
|TNA 7 DIAS
|-0,7987
|53,4100
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|125,00
|125,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|34,5029
|2,30
|1,71
|DISC USD NY
|-0,6652
|112,00
|112,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|1,6600
|34.700,8400
|BOVESPA
|-1,4200
|97.380,2800
|DOW JONES
|0,8200
|25.332,1800
|S&P 500 INDEX
|0,8162
|2.803,2700
|NASDAQ
|0,6400
|7.527,1170
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,3893
|319,4866
|323,9877
|TRIGO CHICAGO
|-2,9571
|180,8709
|186,3825
|MAIZ CHICAGO
|-2,8807
|162,5919
|167,4145
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|237,0000
|237,0000
|PETROLEO BRENT
|-2,2430
|60,5800
|61,9700
|PETROLEO WTI
|-3,2723
|51,7300
|53,4800
|ORO
|0,4383
|1.329,2000
|1.323,4000