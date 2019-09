Dólar home banking: precio a $ 65 pero pocas operaciones pueden concretarse

Las sociedades de bolsa que ofrecen la posibilidad de comprar dólares las 24 horas prefirieron suspender la operatoria hasta tanto se conozcan los alcances de las medidas anunciadas hoy por el Gobierno que limitan la adquisición de divisas.

Esto sucedía entre los clientes de Balanz, BullMarket y entidades como Brubank, cuyas páginas mostraban un cartel que explicaba a los clientes que la operatoria de compra de dólares se encontraba transitoriamente suspendida.

"Es imposible operar en este contexto. O acaso hay alguien que venda", reconoció Ramiro Marra director de BullMarket Brokers.

En tanto, los bancos mostraban a través de sus páginas web un dólar a $ 65, si bien el billete cerró el pasado viernes alrededor de los $ 61.

Algunas entidades permitían la compra a esos valores mientras que otras que no lo habilitaban, pero sí mostraban ese valor de referencia al ingresar los clientes a las cajas de ahorro en dólares.

"Mañana va a ser muy difícil operar. Mañana vas a tener un dólar a $ 60 en el banco pero reaparecerá con fuerza el blue por donde otra vez se van a canalizar muchas operaciones", advirtió un operador a este diario.

El domingo por la tarde el Banco Central (BCRA) adoptó medidas en el mercado para garantizar la "estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista", aunque aclaró que "nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas".

Determinó sin embargo que las personas físicas no podrán comprar más de u$s 10.000 por mes ni realizar transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de u$s 10.000 por persona por mes, entre otros puntos.