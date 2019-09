Dólar: gracias a las ventas del Banco Nación, el billete subió solo un centavo

La cotización del dólar mayorista se mantuvo como una foto por casi toda la rueda, sin embargo, sobre el final, ganó recorrido y quedó a $ 56,67, 10 centavos arriba.

Por eso es que en el Banco Nación la moneda estadounidense se ofreció sin cambios, de comienzo a fin, a $ 58,50 para la venta. En cambio, el precio promedio del billete mostró todas sus versiones: arrancó sin cambios, a media sesión cedió y perforó los $ 59 y ya sobre el cierre se ubicó en $ 59,08, un centavo arriba.

El saldo semanal fue una suba de más de 60 centavos; de todas formas, sigue bastante lejos de los picos que se vieron post PASO de $ 66.

Lo destacable de hoy fue que no atravesó la barrera psicológica de $ 60, no obstante, en la City dicen que no hay mucho margen de maniobra, ya que no hay divisas para frenar una corrida. "No tiene muchas balas (el Banco Central) y no va a adoptar una actitud agresiva vendiendo. No tiene con qué", sentenció una fuente.

"Abrió tranquilo, pero firme. El mayorista llegó a tocar $ 56,68", señaló, por su parte, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Estas declaraciones reflejaron lo que sucedió en el arranque, pero también en el cierre

En el medio, las apariciones de órdenes del Banco Nación, a la que se sumaron ventas privadas, aunque en un mercado considerado "muy chato" por los expertos.

Desde una mesa de dinero, un operador comentó bajo off the record: "Salió el Banco Nación a vender dólares, estuvo dos horas entre $ 56,60 y $ 56,62; una foto. Terminaron pagando por estar cortos de dólares. Volvió a $ 56,67 y de nuevo a esos precios estuvo vendiendo la banca oficial. Mercado chiquito y así va a ser hasta las elecciones".

El volumen de negocios es ínfimo, en el spot se operaron u$s 145 millones, un monto tan bajo que solo es comparable con una rueda local en un día feriado en Estados Unidos.

"El mercado de contado solo llegó a operar apenas unos u$s 145 millones, mostrando la chatura del mercado, donde los bancos siguen con dificultades técnicas y de normativas para aprobar las operaciones de comercio exterior, e incluso algunas exportaciones que no se encuadraron", describió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

En los últimos días el Banco Central (BCRA) debió intervenir para contener el avance del tipo de cambio, a veces lo hizo en el terreno spot y otras en el de futuros, incluso tuvo que acudir a los bancos públicos para que también abastezcan de dólares a la oferta. Eso mismo sucedió hoy: el Nación se ocupó de cotener la suba.

Izzo se refirió a la operatoria oficial: "El BCRA sigue custodiando y manteniendo que no dispare el valor del dólar contra el peso argentino, pero inevitablemente debe actuar abasteciendo también en los futuros del dólar especialmente para los meses de septiembre y octubre donde apenas pasaron los u$s 40 millones por cada uno y con un total general operado de u$s 342 millones".

En cuanto a la licitación de Leliq, la tasa promedio, la equivalente a la de política monetaria, quedó en 82,35%, mientras que el monto total adjudicado fue de $ 207.875 millones, lo que implicó una expansión por $ 21.715 millones.