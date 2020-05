Dólar futuro: por qué es la opción que eligen los inversores ante la turbulencia cambiaria

Las presiones sobre el tipo de cambio oficial son cada vez mayores. Desde el mercado comienzan a especular con que la brecha cambiaria por las nubes podría verse corregida mediante un salto discreto del tipo de cambio oficial, lo que implicaría una devaluación propiamente dicha. El deterioro de las cuentas del BCRA generan mayor presión para que esto ocurra y analistas comienzan a ver al futuro de dólar (que sigue al dólar oficial) como un instrumento para cubrirse ante tal posible escenario.

La última semana hubo un aumento del 28% en las posiciones en dólar futuro en el mercado Rofex. Dado que el futuro de dólar en Rofex se valúa en base al dólar oficial, inversores comenzaron a ver a ese mercado e instrumento como una buena forma para protegerse frente a un salto del tipo de cambio oficial.

La brecha cambiaria alcanzó niveles récord la semana pasada, al moverse con el doble de rapidez respecto del cepo anterior. Adicionalmente, analistas en que se dan un conjunto de factores que complica a la estabilidad del tipo de cambio oficial, pudiéndose corregir los desequilibrios mediante un salto discreto en el dólar oficial.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen explicó en un informe enviado a sus clientes que, dadas las circunstancias que atraviesa la economía local se acrecientan los riesgos de un desplazamiento de tipo de cambio nominal (TCN) más allá de los resultados que se obtengan en la negociación de la deuda .

“La pérdida de reservas que se viene registrando en forma diaria en el MULC (u$s 772 millones entre 15 de abril y 11 de mayo) en épocas donde estacionalmente el BCRA es comprador de divisas, llevó a que varios inversores decidan cubrirse con futuros de dólar aumentando el interés abierto de los futuros de Rofex la semana pasada a u$s 572 millones", confirmó.

Agregó que "esto se da considerando que el desplazamiento del TCN (3,16% en el último mes) no difiere sustancialmente de tasa implícita de los futuros ya que está contenida gracias a las continuas ventas de posiciones por parte del BCRA ”.

Anticipándose a este escenario, se observó que en la ultima semana hubo un incremento del 28% en las posiciones abiertas de los futuros de dólar en Rofex con los vencimientos a octubre y diciembre entre los vencimientos con mayor volumen.

Por su parte, Fernando Marull, economista y director de la consultora que lleva su nombre instó a ver en los futuros de dólar un instrumento a vigilar en las próximas semanas.

“Venimos recomendando hace un par de semanas la estrategia de ir posicionándose en dólar futuro, aunque no agresivamente, sino gradualmente", aclaró.

Marull pidió mirar este instrumento "ya que a la larga, el Gobierno puede aguantar un tiempo con el dólar oficial clavado subiendo de a 9 centavos por día, aunque en algún momento creo que va a acelerar. El futuro ya está incorporando la posibilidad de que se acelere el tipo de cambio”.

Finalmente, desde Bull Market Brokers advirtieron que es interesante la jugada de posicionarse en futuros o fondos que repliquen la brecha cambiaria, como el Delta Monera que se ofrecen en los supermercados de fondos.

“El problema está en que el BCRA no puede devaluar políticamente. Porque devaluar implica abrupta suba de tasa, y en este momento suba de tasa con devaluación liquida a lo poco que queda en pie post cuarentena. Están en una trampa. Creemos que lo que hará el BCRA es primero usar todas las herramientas a manos. Es decir, obligará a los fondos a no tener contratos de futuro, obligará a los productores a mal vender su producción, hará auditoría en bancos y brokers para que no operen cable, tratará de que los chinos le habiliten el swap, etc”, estimaron.

Según detallan desde Bull Market Brokers, todo este instrumental hoy el BCRA lo comenzó a usar, pero el problema es que a este ritmo de venta en plena cosecha, cuando el campo se retire, debe vender el doble, o habrá faltantes serios de mercadería en la economía.

“Quien apueste a los futuros debe ser conscientes de esto. Nosotros preferimos seguir posicionados en Cedears, de ser necesario apalancados ya que es menos riesgoso que los futuros”, comentaron.

Causas que harían subir al dólar

Recientemente se han dado un conjunto de factores que vienen generando presión sobre el dólar oficial. Estos factores combinados entre hacen entrever que el equilibrio actual del mercado cambiario se muestra débil y con riesgos a ver nuevos saltos devaluatorios del peso.

Juan José Vázquez resalta que son muchos los factores que se pueden mencionar que generan esta presión sobre el tipo de cambio nominal.

“El fuerte aumento de la emisión de base monetaria para cubrir el déficit es uno de ellos. Desde la asunción de Alberto Fernández hasta el 11 de mayo el BCRA lleva emitidos $892.000 millones en Adelantos Transitorios y Utilidades del BCRA que es prácticamente la misma cantidad de Circulante en poder del Público al inicio de su mandato. Por otro lado vemos que las tasas de interés reales en pesos son fuertemente negativas para los ahorristas. Además, la ampliación de brecha cambiaria alcanzando niveles de hasta el 86% entre dólar cable y tipo de cambio nominal, junto con líneas de financiamiento en tasas nominales bajas provoca aceleración de importaciones y postergación de exportaciones”, explicó.

Uno de los temas que mas preocupa a los inversores, además de la dinámica en las negociaciones sobre la deuda, es la marcada perdida de reservas del BCRA en el ultimo tiempo y el deterior de sus cuentas.

Los analistas de Bull Market Brokers afirmaron que la situación del BCRA es totalmente insostenible.

“Tiene reservas liquidas (sin el oro) por u$s 6200 millones. En plena cosecha vende dólares a razón de u$s 60 millones. La mitad de la oferta del mercado cambiario se le retiró y encima tiene una brecha del 70%. Estamos en un escenario similar al de Vanoli hacia finales de 2015”, advirtieron.

Pese a la existencia de un fuerte cepo cambiario y de venta de reservas por parte del BCRA, el dólar oficial siguió subiendo ligeramente aunque a la vez el contado con liquidación subió con más fuerza haciendo que la brecha cambiaria se dispare fuertemente.

Sobre las actuales inconsistencias en el mercado cambiario, los analistas de Grupo SBS advirtieron que en las últimas semanas surgieron algunas señales que ameritan prestar atención a la dinámica del mercado cambiario.

“Por un lado vemos que el BCRA sigue vendiendo dólares a pesar de que nos encontramos en medio de la cosecha gruesa y se endurecieron los controles. A su vez, el peso se apreció marcadamente, en particular al compararlo contra las principales monedas de la región. Por último, creció la brecha entre el tipo de cambio mayorista y el implícito en las cotizaciones de los activos financieros. En nuestra visión, estas presiones responden a una inconsistencia entre las políticas monetaria y cambiaria. La tasa de expansión monetaria se aceleró a medida que el BCRA fue emitiendo pesos para financiar al Tesoro, pero la tasa de devaluación no acompañó”, comentaron desde Grupo SBS.

Finalmente, desde Grupo SBS consideran que tarde o temprano esta inconsistencia deberá resolverse ya que el BCRA seguirá financiando al Tesoro y el margen para seguir vendiendo dólares es limitado.

“La solución podría combinar tres elementos. De una tasa de depreciación mayor a la de expansión monetaria, de una esterilización más activa y de restricciones cambiarias adicionales”, proyectaron.