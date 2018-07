Dólar futuro: estiman que la cantidad de contratos aumentará 20% en el año

En un informe elaborado por Rofex y enviado a sus clientes, señalan que el volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en ROFEX y MATba durante la última semana de junio alcanzó los 1.310.926 contratos, 84% por encima de la operatoria de la semana previa y 69% mayor que el ADV en los primeros seis meses del año (774.575 contratos).

Los analistas de Rofex destacan en su reporte la operatoria de Futuros y opciones de dólar del pasado 28/6, la cual fue récord con 2,61 millones de contratos, por encima de los 2,46 millones del pasado 29/5. De esta forma, el primer semestre del año finalizó con más de 87 millones de contratos negociados de FyO de Dólar y a este ritmo, para fin de año se superarían los 174 millones de contratos, lo que implicaría, en caso de concretarse, un aumento del 20% respecto a la operatoria récord del año pasado (148 millones de contratos).

Por otro lado, en el informe de Rofex detallan que el volumen promedio diario de futuros sobre índices accionarios (MERVAL y RFX20) en lo que va del año es de 8.363 contratos, lo que implica un crecimiento del 560% respecto al mismo período del 2017.

Futuro de dólar

En el informe elaborado por Rofex detallan que “pese a los u$s 600 millones de las subastas diarias oficiales durante la semana y a los u$s 300 millones de reservas volcados al mercado, el BCRA no pudo contener la escalada del dólar. Presionado por la mayor aversión al riego a nivel global ante una eventual guerra comercial de EEUU vs. China y Europa y a la pérdida de confianza en el gobierno debido a la incertidumbre en relación al rumbo económico y político del país, el tipo de cambio mayorista relevado por el BCRA -Com.A 3500- finalizó la semana en $28,8617, depreciándose 6,1% en la semana y 16% en todo el mes. En lo que va del año, el peso se depreció 54% respecto a la divisa americana”.

En tanto, en el mercado de futuros, las cotizaciones de todas las posiciones en ROFEX al cierre de la semana (viernes 29/6) se ubicaron en promedio 7,1% por encima en comparación a su cotización del viernes previo (22/6). En particular, el tramo medio de la curva mostró alzas cercanas al 8% intersemanal.

Rofex20 (RFX20)

Yendo a la renta variable, durante la semana pasada los principales índices accionarios a nivel local sufrieron fuertes retrocesos. “Las medidas de EEUU de limitar las inversiones Chinas en firmas de tecnología estadounidense explicaron una mayor aversión al riesgo a nivel global; mientras que a nivel local el rumbo económico siembra desconfianza en los inversores.

En este contexto, el Índice de acciones ROFEX 20 retrocedió 11% y finalizó la semana en 31.030 puntos (la composición vigente del RFX20 para el 3T18 puede consultarse aquí). Por su parte, el Índice MERVAL lo hizo en 26.037 puntos (-14% semanal). El retroceso de los índices de acciones y la fuerte depreciación del dólar en lo que va del año explican la caída del 40/42% de los índices medidos en dólares”, señalan desde Rofex.

En cuanto a la operatoria de Futuros y Opciones del indice RFX20, el volumen promedio diario de la semana pasada se ubicó en 1.362 contratos, 19% menos respecto a la semana anterior. El interés abierto del RFX20 promedió 2.294 contratos abiertos diarios, por encima de los 2.263 contratos abiertos de la semana previa.

El viernes 29/6 fue el último día de negociación de los futuros y opciones de índice MERVAL en ROFEX. A partir del 2 de julio, el instrumento de cobertura e inversión de índices accionarios que estará disponible será el ROFEX 20.