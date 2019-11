‘Dólar ferry’ es ilegal: no se puede sacar u$s 10.000 para depositarlos afuera

Los u$s 10.000 que se pueden sacar del país es solamente para turismo y todo lo que representa turismo, pero no para atesoramiento.

Por lo tanto, sino uno hace 10 viajes al año a Uruguay y en cada uno lleva u$s 10.000, y se hace de u$s 100.000 afuera, está infringiendo la ley penal cambiaria.

“Todos creen que los u$s 10.000 son para atesorar y no es así, los u$s 10.000 es sólo para turismo, hay una gran confusión con este punto, y con Uruguay hay intercambio de información con la AFIP”, advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Si alguien tiene u$s 50.000 en blanco, en una caja de ahorro y de repente aparecen en plazo fijo, caja de ahorro o en bonos afuera, nadie puede decir que lo llevó por viaje, ya que se autoimputaría. Tendrá graves problemas y va a necesitar un abogado penalista, con lo cual quizás termine gastando más en honorarios que otra cosa.

Durante el kirchnerismo llegó a haber cientos de miles de expedientes cambiarios. Con Macri eso se dio de baja, pero ahora auguran que va a volver. Y nadie podrá dar la excusa que llevó esos dólares en un viaje, porque el viaje es sólo para turismo, nada más que eso.

La forma correcta es depositarlos en una cuenta bancaria y girarlos a una cuenta que uno abra en el exterior sin ningún problema.

“Del mismo modo, si uno cobra un honorario en Uruguay y lo trae por barco, está violando la ley penal cambiaria, pues lo debe traer a través del MULC, que es el mercado único y libre de cambio o por el mercado de capitales, que son dos vías formales”, comenta Sardáns.

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, analiza que muchos argentinos se llevaron los dólares que tenían en la caja de ahorro de acá para allá: “Lo mismo que hacen en los Estrados Unidos, pero a algunos les gusta Uruguay por un tema de cercanía, aunque las operaciones y el mantenimiento de las cuentas allá sea mucho más costo que en los Estados Unidos”.