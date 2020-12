Dólar: esperan u$s 3200 millones que pueden servir para apuntalar las reservas

La pax cambiaria de las últimas semanas, con el hito del jueves y viernes con el dólar Bolsa costando menos que el dólar solidario, podría consolidarse durante este mes y en enero. Algunos análisis comienzan a vislumbrar incluso cierto espacio para la recuperación de reservas internacionales.

El escenario positivo está marcado porque por estos días comenzará a sentirse con intensidad el efecto de la baja de retenciones dispuesta a partir de octubre pasado, de acuerdo con el análisis que realizó la Fundación para Investigación y el Desarrollo Económico (FIDE), el think tank de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, hoy en uso de licencia dado su cargo público.

Un informe editado por el economista Nicolás Zeolla reconoce que la baja transitoria de derechos de exportación logró apuntalar la oferta de divisas, "el efecto es aún modesto".

Reseña que por las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) "estimamos que ingresaran al menos u$s 3200 millones de dólares por exportaciones primarias durante diciembre y parte de enero, que se sumaran a los u$s 1700 millones que ingresaron en noviembre. El efecto total de la baja de retenciones implicaría un ingreso de divisas superior a los u$s 5000 millones", calculó.

Para llegar a esos números, FIDE recordó que CIARA-CEC informó una liquidación de divisas en noviembre de u$s 1734 millones. En la comparación interanual resultó negativa en 21 por ciento.

"Debe tenerse en cuenta que 2019 incluyó las ventas de granos, a la espera de la suba de retenciones tras el cambio de gobierno. Si, en cambio, se lo compara con el promedio del mes de noviembre los últimos cuatro años -subrayó Zeolla-, noviembre 2020 resultó tener un ingreso de divisas un 13% superior al promedio de esos cuatro años".

Por la baja de retenciones, durante octubre el registro de DJVE tuvo un saldo de 7,8 millones de toneladas de producción de granos y subproductos, "un salto del 76% respecto al mes anterior y un 36% respecto a octubre de 2019".

En noviembre los registros de DJVE continúan estacionalmente altos, "aunque el efecto inicial de la baja de retenciones se diluyó": se declararon 3,5 millones de toneladas de producción de granos y subproductos, 30% menos contra noviembre del año pasado, pero casi el doble que en 2018.

El mayor volumen fue de subproductos elaborados de soja, los más beneficiado por la baja de retenciones. "La venta de granos permaneció varios escalones atrás", señaló FIDE.

Pero ese fenómeno se notará ahora: "Debe tenerse en cuenta que rige un plazo de hasta 45 días entre la declaración de la exportación y la liquidación de las divisas (30 días para embarcar y 15 para ingresar las divisas). Por ello, una parte importante de los dólares ingresarán durante diciembre y enero", sentenció el informe.

Proyecciones

En cuanto al sector externo, “considerando que la negociación con el FMI posibilite el refinanciamiento de vencimientos en el corto plazo, el principal desafío será administrar el uso de los dólares”, asegura el informe de FIDE, usina de pensamiento desarrollista que creó el economista Héctor Valle

Y vaticina un crecimiento del 10% en el valor de las exportaciones. “Es previsible que la sequía implique pérdida en los rindes de la producción agropecuaria de la campaña 2020/21, especialmente para soja y maíz; sin embargo la mejora en los precios más que compensará esa caída”, señala.

FIDE pronostica que el resultado del balance comercial para 2021 será favorable en torno a los u$s 11.400 millones y la cuenta corriente será positiva por u$s 5500 millones.

"Si a ello le restamos la demanda de dólares por dolarización privada, el pago de deuda de las empresas, el escenario base arrojará un saldo favorable de reservas de u$s 1700 millones”.